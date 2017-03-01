Абхазские абитуриенты впервые выбрали строительные специальности

СУХУМ, 1 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Впервые абитуриенты по лимитам начали выбирать строительные специальности и архитектуру, сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния

По словам Габния, медицина, юриспруденция и экономика остаются самыми востребованными специальностями у абхазских абитуриентов, хотя лимитов на них единицы.

Как рассказал декан юридического факультета Абхазского госуниверситета Сергей Смыр, востребованности в государстве на юристов и экономистов нет. И нет смысла учить таких специалистов в России, потому что законы двух стран различаются.

"В этом году в АГУ мы принимаем документы на юриспруденцию только у тех, кто работает по специальности, но не имеет образования, — сказал Смыр. – В Абхазии переизбыток юристов и экономистов. Многие наши выпускники пополняют ряды безработных".

Кроме того, как рассказал вице-президент Абхазии Габния, в последние два года произошло снижение конкурса в российские вузы с восьми до двух человек на место. Это было связано с ужесточением экзаменационной системы. Сейчас школьники, не уверенные в своих знаниях, сразу подают документы на коммерческие отделения российских вузов.

"Снижение лимита в этом году не сильно коснулось абхазских абитуриентов, — сделал вывод Габния. — В прошлые годы, несмотря на большее количество мест, были ненужные в Абхазии специальности в сфере ядерной физики, цветной металлургии, речного пароходства".

Абитуриенты сдавали диктанты по русскому и абхазскому языкам и экзамен по профильному предмету. Всего выбрано 149 мест из 150 лимитированных.

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