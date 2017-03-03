Генпрокуратура о покушении на Анкваб: дело на заключительной стадии

СУХУМ, 3 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Уголовное дело о покушении на жизнь бывшего президента Абхазии Александра Анкваба в феврале 2012 года в Гудауте находится на заключительной стадии, рассказал замгенпрокурора Абхазии Георгий Аршба на коллегии Генпрокуратуры республики в пятницу 3 марта.

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"В производстве судебных органов на заключительной стадии находятся уголовные дела, связанные с посягательством на жизнь экс-президента Абхазии Александра Анкваба и убийством сотрудника ГСО", — заявил Георгий Адлейба.

Он заверил, что позиция Государственного обвинения остается неизменной, а виновные лица должны понести ответственность по всей строгости закона.

Обвинения по делу о покушении на Александра Анкваба были предъявлены Анзору Бутба, Тамази Барциц, Эдлару и Эдгару Читанава, Рамзи Хашиг, Астамуру и Алхасу Хутаба, Рустану Гицба, Муртазу Сакания. Заочное обвинение предъявлено умершему Алмасбею Кчач. В период с 2005 по 2012 годы на жизнь Анкваба было совершено шесть покушений, последнее — 22 февраля 2012 года.