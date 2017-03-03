Новый тренажерный зал АИС - надежда людей с инвалидностью

Sputnik, Амра Амичба.

Исполнилось 20 лет со дня основания АИС (Ассоциация "Инва-Содействие"), которая многим в республике известна поддержкой людей с инвалидностью.

Один из самых первых проектов Ассоциации "Инва-Содействие" — проект по физической реабилитации людей с инвалидностью — набирает обороты.

Открыт очередной тренажерный зал. Часть административного помещения АИС переоборудована для зала. Он оснащен различными тренажерами, в том числе тренажером Бубновского, тренажером по системе Дикуля, есть параподиум, два вида вертикализатора для взрослых и детей.

При тренажерном зале есть и специальный санузел для людей с инвалидностью, оборудованный поручнями. В Абхазии такой есть только в одном месте, в заведении фастфуда в Сухуме.

В день открытия очередного зала директор АИС Алхас Тхагушев вспомнил тех, кто на разных этапах помогал организации. АИС находится на частичном самофинансировании, два года столичная администрация выплачивает зарплату методистам.

Помимо бесплатных тренажерных залов для людей с инвалидностью, при АИС есть общественная приемная, где оказывают информационно-правовую, юридическую, социальную помощь, а также сурдопереводчик для неслышащих или слабослышащих.

По словам Алхаса Тхагушева, в АИС проходит всесторонняя реабилитация.

"Стремимся помочь людям с инвалидностью интегрироваться в жизнь, быть активными, чтобы могли чего-то добиваться, — сказал Тхагушев. — Открывая зал, надеемся, что мы, а в дальнейшем государство и общественные организации, сможем обеспечивать хороший уровень реабилитации. У нас большой рекреационный потенциал, который мы, к сожалению, не используем. Мы надеемся, что дальше все будет развиваться".

Директор ЦГП Арда Инал-ипа отметила, что Алхас Тхагушев и его друзья, получившие инвалидность во время Отечественной войны народа Абхазии, сломали стереотипы.

"Ваша организация построена руками ветеранов, получивших инвалидность во время Отечественной войны, вы смогли оказать помощь и ветеранам, и людям с проблемами здоровья с рождения. Потрясающий пример. И, несмотря на то, что в физическом плане у вас проблемы, внутри вы сильные, добрые, оказываете поддержку. Когда мы смотрим на вас, нам стыдно бывает, что в каких-то других делах у нас опускаются руки. Спасибо тебе, Алхас, твоим друзьям, Алхасу Квициния и тем, кто стоял рядом, Алене, Арзадину Агрба и многим другим", – сказала Инал-ипа.

Вот уже в течение пяти лет 39-летний Ахра Дбар каждый день посещает тренажерный зал АИС. В результате несчастного случая он лишился возможности ходить.

"Я ремонтировал машину, и придавило меня. Диагноз — компрессионный перелом двенадцатого позвонка, сдавливание спинного мозга и разрыв связок. Нужно заниматься физиотерапией, чтобы восстановиться. Спинной мозг постепенно сам восстанавливается, так врачи говорят", — сказал Ахра.

Чтобы каждый день ходить в тренажерный зал при АИС, с семьей переехал в Сухум и снимает жилье.

"Я с семьей снимаю квартиру в Сухуме, у меня прогресс-то получше, чем у других, у всех по-разному. Для поддержки здоровья помогают занятия, чтобы атрофии мышц не было. Верхний торс накачиваем, тем самым могу сам пересаживаться и обслуживать себя", — отметил Ахра Дбар.

Он с сожалением заметил, что не у всех есть возможность посещать тренажерный зал и ездить из других городов в Сухум.

В тренажерных залах при Ассоциации "Инва-Содействие" проходят реабилитацию люди с проблемами здоровья после ДТП, инсультов и других происшествий, а также дети с разными формами ДЦП.