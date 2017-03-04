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Абитуриентка пишет диктант

Россотрудничество: утечки заданий для экзамена в Абхазии не было

© Sputnik. Игорь Руссак
В Абхазии
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Россотрудничество выразило недоумение попыткой абхазской стороны представить подготовительный процесс отборочных испытаний таким образом, будто бы от нее ничего не зависело.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Тестовые задания, разработанные специалистами Южного федерального университета, представлялись в день проведения экзаменов, поэтому оснований предполагать утечку информации о содержании этих заданий, как и самих тестовых материалов, нет. Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Сухуме.

Студент готовится к экзамену
© Fotolia/ Grimaldello
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"Текст по русскому языку оценивался прежде всего в части орфографии. Проверка пунктуации не включала оценку предположений экзаменуемых об авторских пунктуационных знаках, а проверялась прежде всего исходя из общепринятых правил русского языка", — говорится в сообщении.

Россотрудничество выразило недоумение попыткой абхазской стороны представить подготовительный процесс отборочных испытаний таким образом, будто бы от нее ничего не зависело.

"В рамках отборочной кампании от Министерства образования Республики Абхазия в представительство Россотрудничества в официальном порядке не поступало никаких предложений или возражений о ходе отборочных мероприятий, равно как не принималось решений о выходе представителей Министерства из состава рабочей группы. Вице-президент Республики Абхазия Габния В. В., принимавший самое деятельное участие в работе рабочей группы, также не направлял в представительство Россотрудничества свои предложения или возражения", — отмечается в тексте.

Мужчина делает записи в блокнот
© Фото: startupstockphotos.com
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Россотрудничество в своем сообщении обращает внимание абитуриентов и родителей абитуриентов, что прием документов для участия кандидатов в отборочных мероприятиях в рамках квотной кампании осуществляется на безвозмездной основе. 

"Приведенные в статье (ред. — "Виталий Габния: на экзамене вскрытый конверт с заданием не соответствовал установленным правилам" — ГИА  "Апсныпресс") мнения представителей абхазской стороны, принимавших непосредственное участие в работе рабочей группы, не соответствуют решениям, принятым группой и отраженным в соответствующих протоколах. Выводы искажают фактическое состояние дел", — отметили в Россотрудничестве.

Российская сторона подчеркивает, что в рамках проводимой отборочной кампании заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества в условиях равного обеспечения интересов и прав абхазских граждан, а также готова к совместному деловому и конструктивному диалогу о совершенствовании механизмов отбора.




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