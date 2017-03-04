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Владислав Ардзинба

Родился, но не умер. Семь лет без Владислава

© Sputnik. Владимир Вяткин
В Абхазии
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Семь лет назад 4 марта 2010 года ушел из жизни основатель современного абхазского государства, первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба скончался в возрасте 65 лет. Он похоронен в родном селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазии 9 марта 2010 года рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта. 

Горе, объединившее людей
Возложение цветов у мемориала первого президента Абхазии.
© Sputnik. Роберт Джопуа
Владимир Зантария: Ардзинба был лидером высочайшего уровня

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба рассказала о дне, когда в Абхазию пришла весть о смерти национального лидера.

"Рано утром 4 марта 2010 года пришла трагическая весть. Людей всех национальностей, живущих в Абхазии, объединило это горе. Народ объединился, как и во время войны", — сказала она.

Матери погибших оплакивали Владислава Ардзинба так же, как и своих сыновей, погибших во время войны, отметила Кичба.

"В день похорон матери погибших говорили, чтобы их сыновья встречали своего лидера, который идет к ним", — подчеркнула она.

Гули Кичба рассказала, что во время войны матери молились за своих сыновей так же, как просили у Всевышнего защиты для Владислава Ардзинба, так как понимали, что без него освободительная борьба не может продолжиться.

Поэт, общественный деятель, участник национально-освободительного движения Геннадий Аламиа сказал, что Владислав Ардзинба был послан абхазскому народу высшими силами.

Владислав Ардзинба
© Фото: з фотоальбома им. Владислава Ардзинба
Владислав Ардзинба - историк и политик, изменивший ход истории Абхазии
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"В одном из моих стихотворений есть строчки о том, что есть дата рождения Владислава, но нет даты смерти. От мала до велика у всех он в памяти и душе, поэтому он бессмертен", — отметил Аламиа.

Историк и социолог Мрамза Джикирба сказала, что подвиги Владислава Ардзинба всегда будут примером для будущих поколений. Она отметила, что с его именем связано независимое абхазское государство, также подчеркнула его вклад в мировую науку. Джикирба сказала, что, работая в Верховном Совете СССР, он делал все возможное для того, чтобы отстоять права абхазского народа. Когда существованию абхазского народа угрожала опасность, Владислав Ардзинба встал на его защиту и стал спасителем, сказала историк.

Ардзинба сплотил группу из 150 парламентариев, которая поддерживала его в работе по принятию закона о "Разграничении полномочий Союза ССР, союзных и автономных республик". Первая статья этого законопроекта закрепляла за автономиями право стать субъектами СССР наравне с союзными республиками.

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года он избирается на второй президентский срок.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии Наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. 

Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010. 


Теги:
Абхазия


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