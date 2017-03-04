Жил с верой в добро и людей: Сергею Багапш исполнилось бы 68 лет

В день рождения Сергея Багапш воспоминаниями о нем поделились с корреспондентом Sputnik Амрой Амичба молодые люди, которые работали с президентом в разные годы и которым, по их словам, посчастливилось быть знакомыми с Сергеем Васильевичем.

Жить с верой в добро и людей – таков был жизненный принцип Сергея Багапш. Об этом говорят многие, кто общался с ним при жизни. Фраза на абхазском языке "Верю в добро и человечность" написана на баннере с фотографией второго президента Абхазии, установленном на одной из главных улиц Сухума. И так уж сложилось, что эта фраза стала эпитафией на надгробной плите Сергея Багапш в родовом селе Джгерда Очамчырского района.

"Сергей Багапш обладал какой-то особой харизмой, которая моментально располагала к себе. И внешне, и внутренне он был очень благородным человеком. Гордость брала, когда рядом с другими политиками он выглядел очень внушительно и солидно", — сказала журналист Абхазского телевидения Эсма Джикирба.

Сопровождая президента в рабочих поездках по районам республики, Эсма каждый раз удивлялась, что в каждой деревне, на любой встрече с людьми он лично знал двоих-троих.

"Всегда задавал им вопросы личного характера, и это было неподдельно, а искренне. И, конечно, люди отвечали ему взаимностью. Он любил общаться с простыми людьми. Не было дистанции президент — народ. Он был очень светлым и теплым человеком и мудрым политиком. И огромное ему спасибо за его вклад в признание независимости нашей страны", — отметила Эсма Джикирба.

Журналист Мадина Бганба познакомилась с Сергеем Багапш, будучи еще студенткой АГУ, когда она вела авторскую программу "Аспорт адунеи" ("Мир спорта" — ред.). Сергей Багапш, помимо государственных должностей, занимал еще и пост президента Федерации баскетбола Абхазии. И, по словам Мадины, многое делал не только для развития баскетбола, но и других видов спорта.

© Sputnik. Владимир Попов Сергею Багапшу исполнилось бы 66 лет 14

"Это было в начале 2000-х годов. Сергей Васильевич помог отремонтировать спортзал в Тамышской школе. На открытие зала пригласили нашу съемочную группу. Выступавшие искренне благодарили президента за то, что у школьников появилась возможность заниматься спортом в хороших условиях, — сказала Мадина Бганба. — Сергей Васильевич после завершения мероприятия подошел ко мне и попросил, чтобы я меньше дала в эфир слова благодарности в его адрес. Считаю, что это характеризует человека. Коллеги не дадут соврать, что мы редко сталкиваемся с таким явлением".

Журналисты говорят о том, что работать с Сергеем Багапш было комфортно.

"И во время его президентства приходилось много ездить с ним и по республике, и за ее пределами. Всегда было комфортно с ним работать. Он доверял журналистам, впрочем, как и всем", — заметила Мадина.

Инна Аджинджал работала в Управлении госпротокола при Сергее Багапш. Вспоминает, как пытались поздравить его с днем рождения. Несмотря на то, что весь аппарат главы государства благоговел пред ним, никоим образом не выказывали своего отношения.

"В силу своей природной скромности он смущался от повышенного внимания в этот день, потому свои чувства мы старались проявить как можно сдержаннее, — сказала Инна. — Нас, молодых сотрудников, имевших счастье работать рядом с ним, не покидало ощущение гордости. Это было сложное время, предшествовавшее признанию нашей государственности. Присутствуя на многих ответственных переговорах с представителями некоторых международных организаций, иностранными делегациями, я наблюдала за тем, как порой цинично они начинались. Однако его умение держать удар, выдержка, внутреннее благородство и внешнее обаяние не оставляли выбора. Тон менялся. Сергея Васильевича слушали и слышали. И, несмотря на установку, отдавали должное".

Сергей Багапш, помимо всего прочего, был человеком с большим чувством юмора, вспоминает сотрудник пресс-службы второго президента Алхас Чолокуа.

"Это было 1 апреля. Утром пришли на работу я и его помощница Инга Авидзба. Мы с ней посовещались и рискнули разыграть президента. Я скопировал информационную ленту одного из российских агентств и разместил придуманную очень правдоподобную информацию, связанную с Абхазией и особенно актуальную на тот период, — рассказывает Чолокуа. — Мы каждое утро заносили ему со свежей прессой и распечатку лент информационных агентств. Буквально через две минуты, стою в приемной и слышу, как он по громкой связи просит помощницу соединить его с одним из руководителей российского агентства. Он поверил в новость и хотел теперь позвонить и уточнить. Я Инге говорю, зайди и скажи, что мы разыграли. Он вызывает меня, думаю, сейчас мне достанется. Сергей Васильевич меня попросил пока никому не говорить о розыгрыше, я задался вопросом, почему он так настаивал? Как выяснилось, оказывается, он эту бумагу потом показывал руководителю Администрации президента и многим чиновникам из аппарата, на основе этой шутки разыграл других людей".

© Sputnik. Владимир Попов Коллеги Сергея Багапша делятся своими воспоминаниями в день его рождения

Чолокуа заметил, вопреки мнению, что невозможно сохранить простоту человеческого характера, когда человек делает карьеру в системе государственной службы, Сергей Багапш оставался порядочным, добрым человеком.

"Сергей Багапш – яркий пример того, что можно, добившись самых высоких результатов в политике и госслужбе, оставаться обычным, простым абхазом, сохранив свое человеческое лицо", — подчеркнул Алхас Чолокуа.

Особенно Алхасу запомнился 2008 год, период, когда международный интерес к Абхазии был повышен, время, которое предшествовало признанию независимости и сразу после признания. По его словам, в этот период был большой интерес средств массовой информации к Абхазии не только российских, но и всего мира.

"Приезжали журналисты отовсюду — от Канады до Японии. Несмотря на занятость, Багапш всегда находил время для общения с журналистами, поскольку понимал, что в этот период информационная победа важна так же, как военная или политическая", — заметил собеседник.

Чолокуа вспоминает, что после освобождения верхней части Кодорского ущелья президент часто выезжал за пределы Абхазии на переговоры, на консультации.

"В этот период лично для меня он был какой-то особый. Видно было, что он очень напряжен, внутреннее переживал. Это потом мы узнали, что шли очень сложные переговоры о статусе и политическом будущем нашей страны. Никогда его таким не видел, заходишь к нему, говоришь с ним, а его мысли где-то далеко. И вдруг все изменилось 16 августа 2008 года, — подчеркнул Алхас. — В этот день он встретился с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи. Возвращаясь в Абхазию, около восьми вечера он мне набрал и поручил собрать всех и подготовить большое совещание. Сразу заметили, что человек вернулся с таким настроением, прямо летал без крыльев. Значит, что-то очень важное произошло. Мы, конечно, догадывались, но президент открыто ничего не сказал, была договоренность, чтобы не было утечки информации. Дал поручение провести сход и другие мероприятия, которые предшествовали дню признания. Уже много месяцев спустя Багапш нам сказал: "Для меня эти десять дней были очень мучительные, мне хотелось поделиться со всеми такой важной новостью, рассказать каждому абхазу и жителю Апсны о том, что нас ожидает".

© Sputnik. Томас Тхайцук Руководство Абхазии почтило память Сергея Багапша в день его рождения

Алхас Чолокуа вспоминает, что за годы работы Сергей Багапш ни разу не повысил на него голос.

"Только один раз был момент. Скажу о самом строгом, что я от него услышал за все годы работы у него. На одной из встреч с представителями диаспоры он несколько раз обратился ко мне с поручением, а я не услышал, так как ковырялся в телефоне. Пока ко мне не подошла коллега Сырма Ашуба и не окликнула, я не слышал, что ко мне обращаются. Когда поднял голову, оторвавшись от телефона, Сергей Васильевич мне говорит: "Алхас, вижу, что ты очень занят, большие дела решаешь, но когда будет свободная минутка, удели мне тоже свое внимание", — со смущением рассказал Алхас.

Чолокуа вспоминает, как трепетно относился Багапш к детям. По его словам, когда к нему обращались за помощью родители детей с проблемами, касающимися лечения, выезда за пределы Абхазии, он всегда помогал и потом еще справлялся об их здоровье.

Жительница Гудауты Кристина Зухба, говоря о своем отношении ко второму президенту Абхазии, подчеркнула, что отношение абсолютно объективное, как всегда ко всем другим президентам.

"Мне в нем всегда нравилась его простота, лояльность, гибкость, отзывчивость, близость к народу и доброта, возможно, это и мешало ему. Но с другой стороны, в нем была ярко выражена человечность, за что лично я его очень уважала и очень расстроилась, когда его не стало. Мне кажется, будучи наиположительнейшим человеком по своей натуре, очень сложно быть циничным политиком, которому необходимы жесткость и даже иногда беспощадность, чего в нем не было, к сожалению, — сказала Кристина Зухба. - Но я всегда цитирую его слова про оппозицию: "Оппозиция должна быть — это здоровая конкуренция, не дающая власти спать спокойно".

© Sputnik / Томас Тхайцук В Музее Боевой Славы почтили память Сергея Багапш

По мнению жительницы Сухума Альбины Жиба, Сергей Багапш навеки останется в памяти народа как лидер, при котором Абхазия получила международное признание.

"Школьники на уроках истории изучают вклад Сергея Васильевича в становление и развитие современного независимого абхазского государства. Он сделал многое для увековечения своего имени, — подчеркнула Альбина. — Тем, кому довелось общаться, работать и дружить с Сергеем Багапш, отмечают его человеколюбие и широту души. Второй президент Абхазии оставил потомкам и жителям страны добрую память о себе как о великодушном и добром человеке, как о политике, беззаветно служившем Отечеству".

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. С 2005 по 2011 год – второй президент Республики Абхазия. 29 мая 2011 года скончался в возрасте 62 лет в Москве. Похоронен в селе Джгерда Очамчырского района.



