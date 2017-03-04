Найти Каманы: христианский квест отца Леонида

Священник в своей книге "Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь" увлекательно описал экспедицию 1884 года по поиску места погребения Иоанна Златоуста.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Комета в храме © Sputnik / Томас Тхайцук Крещенское купание совершили верующие Абхазии в селе Каманы

Историк, археолог, богослов, поэт, переводчик, член-корреспондент Петербургской академии наук отец Леонид прибыл в Абхазию в 1880-х годах. Ему на тот момент было за шестьдесят лет.

В свою небольшую книгу (всего 142 страницы) он вместил огромный объем данных: упоминания об Абхазии в трудах древнегреческих и византийских авторов, описания храмов и руин, которые объехал лично, переводы греческих надписей, обнаруженных им в церквях, зарисовки о жизни абхазов.

Энциклопедизм и неуемная энергия исследователя поражают, когда читаешь его труд. Он обнаружил в лыхненском храме надпись о свечении в небе "с вербной недели до полудня". Провел исследования и выяснил, что она относится к комете, появившейся в небе в 1066 году. И таких историй в его книге масса.

Продвинутый священник в морские путешествия брал с собой фотографа и запечатлевал увиденное.

"На обратном пути из Пицунды мы высадили на берег фотографа… который не без труда исполнял наше поручение, первоначально пришлось нанимать абхазов для расчистки небольшого местечка, на которое можно было бы поставить фотографический аппарат", — описывает он съемку развалин храма Амбара.

Первое издание книги "Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь" 1885 год

По следам Иоанна Златоуста

Наиболее интересная экспедиция, описанная отцом Леонидом, случилась в ноябре 1884 года. Тогда в Абхазию прибыл грек-археолог Константин Вриссис.

"Он, занимаясь церковной археологией, при помощи недавно открытой в одной из европейских библиотек пергаментной рукописи 7403 (995) года нашел точное указание места города Каманы, где скончался по пути в Питуис и был погребен Святитель Иоанн Златоуст в 404 году", — писал отец Леонид в своей книге.

До этого местом гибели Святого считалось турецкое селение Камана недалеко от Трапезунда. Но его расположение не стыковалось с житием Святого. В житии сказано, что от персидской Арабиссы до Каман Иоанна вели под конвоем три месяца. До турецкой же Каманы от Арабиссы можно было дойти за несколько дней.

© Sputnik. Анжелика Бения Перенесение мощей Иоанна Златоуста: литургия на абхазском и крестный ход

Греческий археолог понял, что на пороге открытия, составил карту и отправился искать место погребения Златоуста в Абхазию.

И, хотя останки Святого спустя тридцать лет после смерти перевезли Константинополь, для верующих место гибели отца церкви такой же важный объект преклонения, как и его мощи.

Отец Леонид подробно описывает, как греческий археолог сопоставлял абхазские названия с теми, которые нашел в книгах, высчитывал маршрут, которым вели Иоанна. До абхазских Каман как раз получались те три месяца пути пешком, описанные в житии. Именно здесь умер Святой.

Под пером отца Леонида эта экспедиция превращается в увлекательный квест. Священник описывает, что греческий археолог добрался до Каман и обнаружил там "развалины древнего поселка и развалины большого храма, доселе малоизвестные и никем не исследованные".

Изучив их, Константин Вриссис пришел к выводу, что это храм во имя Священномученика Василиска, епископа Каманского. Именно здесь в 404 году был погребен Иоанн Златоуст.

"Будем надеяться, что это открытие подвигнет чье-либо благочестивое сердце к тому, дабы место это, где находилась временная могила великого Святителя востока… не осталась навсегда в грустном запустении", — заканчивает описание этой экспедиции отец Леонид.

Сто коров Новоафонского монастыря © Sputnik / Томас Тхайцук Традиционное крещенское купание в источнике Василиска 9

Труд отца Леонида мог бы быть ценен только этим описанием, но история поиска места упокоения Иоанна Златоуста занимает лишь одну главу.

"Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь" — одна из лучших дореволюционных книг по истории Абхазии. По сути, это не исторический труд, а энциклопедия. Автор классифицировал и описывал все, что встречал в пути. Вот, к примеру, хозяйственная часть Новоафонского монастыря 1884 года: две пасеки по 750 ульев, масленичная роща на пять тысяч корней, 760 овец, 100 коров, 35 рабочих и верховых лошадей…

В конце автор приводит еще и цены на пароход до Нового Афона из Адлера, Новороссийска, Керчи на тот случай, если читатель заинтересуется Абхазией и не знает, как туда добраться.

Книга "Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь" вышла в Москве в 1885 году. Скончался отец Леонид шесть лет спустя, похоронен в Троице-Сергиевой Лавре.



