12:58 06 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Ника, работа Архипа Лабахуа

Кто ты из героев Искандера?

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Наш Фазиль (66)
17960

Искандер в своей прозе передал дух Абхазии, его герои словно перешли на страницы с улицы. В день рождения писателя пройди тест Sputnik и узнай, кто ты из героев Фазиля.

Темы:
Наш Фазиль (66)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Студенческое общежитие АГУ: ремонт будет, а мебель - неизвестно
Студенческое общежитие АГУ: ремонт будет, а мебель - неизвестно
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia