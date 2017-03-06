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Кто
ты
из
героев
Искандера?
© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
10:01 06.03.2017
(обновлено 10:19 06.03.2017)
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Темы:
Наш Фазиль (
66
)
179
6
0
Искандер в своей прозе передал дух Абхазии, его герои словно перешли на страницы с улицы. В день рождения писателя пройди тест Sputnik и узнай, кто ты из героев Фазиля.
6
0
Темы:
Наш Фазиль (
66
)
Теги:
Абхазия
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