Снести "Стамбул": в Сухуме ломают турецкие бани 1913 года

Строители снесли часть исторического объекта и порвали водопровод, жители соседнего здания опасаются, что их дом может рухнуть.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Работы, по словам жильцов, начались примерно в 9.30 утра. Во двор дома № 64 по проспекту Аиааира въехал экскаватор и начал сносить историческое здание турецких бань "Стамбул" 1913 года постройки.

"Их пытались снести еще лет десять назад, — рассказывает жилец соседнего многоквартирного здания Беслан. — Мы тогда переживали, что наш дом рухнет. Он тоже исторический, 1905 года постройки. Турецкие бани вплотную к нему стоят".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:21 / 2.25Mb / просмотров видео: 175) Sputnik © Sputnik. Снос турецких бань в Сухуме

Беслан говорит, что, когда утром уходил на работу, все было спокойно. Около десяти утра ему позвонили родственники и рассказали, что их дом трясется.

Жильцы дома прислали в редакцию видео, снятое из окна их дома, на котором видно, как экскаватор ломает стену турецких бань.

Работы длились недолго, строители порвали водопровод и остановились.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы длились недолго. Строители порвали водопровод и остановились.

На место выехали специалисты департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии и потребовали прекратить работы.

"Этот объект выведен из списка исторического наследия еще в президентство Сергея Багапш, — заявил Инал, представившийся руководителем работ, — у моего компаньона из Очамчыры есть все разрешительные документы. Я все равно снесу это здание. Жильцы пусть не беспокоятся, как мне сказал архитектор, проверявший тут все, соседний дом не пострадает".

По словам руководителя работ, на этом месте собираются построить другой объект. Во время строительства не будут забивать сваи, чтобы не пострадали другие постройки. Землю под фундамент собираются бурить.

В Министерстве культуры не разделяют такого строительного оптимизма.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Творение Альфреда Баммэ: ориентир на "Ориенталь"

"Существует такая практика, когда указом президента здание может быть выведено из Госреестра, — пояснил Sputnik главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Инал Джопуа. – Но к этому объекту это не имеет отношения. Госсреестр историко-культурного наследия подписан 29 декабря 2015 года. И в нем турецкие бани фигурирует под единым номером вместе со зданием бывшей гостиницы "Европа".

Бани "Стамбул" действительно значатся в реестре, опубликованном на сайте президента Абхазии под номером 184 вместе с меблированными номерами гостиницы "Европа" 1913 года архитектора Альфреда Баммэ. В графе "типология" значится, что это памятник градостроительства и архитектуры.

Сейчас Министерство культуры подключило все службы, чтобы остановить строительство. Сотрудникам городского Собрания Сухума, окна которого выходят на стройку, поручено следить, чтобы строители самовольно не продолжили работы.

Встреча сотрудников департамента по охране историко-культурного наследия с заказчиком работ, у которого якобы есть разрешительные документы, намечена на утро вторника 7 марта.



