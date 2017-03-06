РУСДРАМу присвоено имя Фазиля Искандера

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия 6 марта подписала приказ о присвоении Государственному русскому театру драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фонд Искандера предложил назвать Русский театр именем Фазиля

"С этого события начинается новый этап в развитии нашего театра. Для нас это большая честь и ответственность. У нас было собрание коллектива, весь коллектив с воодушевлением воспринял и поддержал это решение, оно абсолютно правильное. Фазиль Искандер, как писатель русский и абхазский одновременно, является самым прочным мостом, соединяющим абхазскую и русскую культуры", — сказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Театр служит своего рода проводником русской и мировой культуры в абхазскую культуру, подчеркнул он.

"Мы являемся частью абхазской культуры, поэтому-то это решение было принято и поддержано руководством страны, которое мы считаем очень важным и положительным событием для всех нас", — сказал он.

Хинтба также отметил, что для развития театра решение о присвоении имени Фазиля Искандера очень важное событие.

"Мы будем соответствовать его имени, у нас в репертуаре обязательно появятся спектакли по произведениям Фазиля Искандера ", — подчеркнул он.

Писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года.



