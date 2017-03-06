План доходов госбюджета Абхазии в 2016 году выполнен почти полностью

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. План доходов республиканского бюджета Абхазии исполнен на 97,1 %, сообщил министр финансов Дмитрий Сериков на расширенном заседании Кабинета Министров Абхазии в понедельник 6 марта.

"По результатам работы 2016 года при плане доходной части республиканского бюджет в 8,273 миллиарда рублей, доходы наши были исполнены в размере 8,029 миллиарда, что соответствует 97,1 %. Если сравнивать с исполнением бюджета предыдущих лет, то видно, что в целом, находится на уровне всех пяти лет. Выше было исполнение по доходам только в 2004 году, когда процент исполнения составлял 98,1 %", — сказал Сериков.

Глава Минфина также пояснил, из каких основных составляющих формируется годовой государственный финплан.

"Первая и, на наш взгляд, самая важная часть — это собственные доходы бюджета. Две других составных части состоят из помощи со стороны Российской Федерации, которые в свою очередь разделяются на две части — это помощь на текущее финансирование и на бюджетные инвестиции", — перечислил он.

По словам Серикова, внешнеэкономическая деятельность выступает главным источником доходов республиканского бюджета.

"Это два платежа, таможенные сборы и пошлины, как экспорт, так и импорт. Они составляют 28 % от всех собственных доходов, которые мы зарабатываем. Вторым по значимости видом платежа является налог на товары, ввозимые на территорию Абхазии", — подчеркнул Дмитрий Сериков.

Самая крупная доля расходов госбюджета приходится на национальную безопасность, суды и правоохранительную систему. В 2016 году она составила 1,335 миллиарда рублей, из их них расходы на заработную плату составили 868 миллионов рублей.