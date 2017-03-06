Подачу воды приостановят в районах Сухума 7 марта

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подача воды в нескольких районах Сухума будет остановлена 7 марта, сказал начальник МУП "Водоканал" Тенгиз Квициния.

Начальник "Водоканал" рассказал, что отключение воды – внеплановое.

"Ветхие трубы в любой момент могут выйти из строя, поэтому предугадать, где может произойти авария, невозможно. Мы вынуждены останавливать воду, потому что водопроводные трубы повредились, и нет возможности использовать их без ремонта", — добавил он.

Повреждение водопроводных труб произошло в нескольких местах одновременно, сообщил он.

"Вода течет в водопроводе по улице Арцах, на массиве Гумиста и поблизости от городской администрации Сухума", — подчеркнул Квициния.

Подача питьевой воды будет прекращена 7 марта в связи с ремонтными работами на напорном водоводе с 00:00 до 18:00 на Старом поселке, в Новом районе, в нагорной части города, в районе ВИЭМа.



