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Сезонное отключение воды в Великом Новгороде

Подачу воды приостановят в районах Сухума 7 марта

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
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Начальник МУП "Водоканал" Тенгиз Квициния рассказал Sputnik о том, что отключение воды в столице внеплановое.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подача воды в нескольких районах Сухума будет остановлена 7 марта, сказал начальник МУП "Водоканал" Тенгиз Квициния.

Начальник "Водоканал" рассказал, что отключение воды – внеплановое.

"Ветхие трубы в любой момент могут выйти из строя, поэтому предугадать, где может произойти авария, невозможно. Мы вынуждены останавливать воду, потому что водопроводные трубы повредились, и нет возможности использовать их без ремонта", — добавил он.    

Повреждение водопроводных труб произошло в нескольких местах одновременно, сообщил он.  

"Вода течет в водопроводе по улице Арцах, на массиве Гумиста и поблизости от городской администрации Сухума", — подчеркнул Квициния.    

Подача питьевой воды будет прекращена 7 марта в связи с ремонтными работами на напорном водоводе  с 00:00 до 18:00 на Старом поселке, в Новом районе, в нагорной части города, в районе  ВИЭМа.




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