Инвестиции в "человеческий капитал" вложит Кабмин Абхазии

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Ведомственная целевая программа "Инвестиции в человеческий капитал 2017. Начинающие предприниматели и государственные служащие в сфере экономики" утверждена в понедельник 6 марта Кабинетом Министров Абхазии.

По словам министра экономики республики Адгура Ардзинба, программа рассчитана на один год.

"Это пробный шаг. Речь идет о возможности за счет государственных финансов обучить людей, которые хотят заниматься бизнесом, у которых есть идеи и мысли, но они в силу отсутствия определенных знаний не знают, как к этому подойти. К примеру: подготовка и разработка бизнес-плана, взаимодействие с банковскими структурами. Этим всем азам предпринимательства будут обучаться начинающие предприниматели", — сказал Ардзинба.

По словам министра, в реализации программы Минэкономики взаимодействует с Абхазским государственным университетом.

В рамках этой программы, отметил глава ведомства, у государственных служащих будет возможность обучения и стажировки в экономической сфере.

"Хочу в этом плане выделить главу Очамчырскго района. Он своих сотрудников экономического отдела, финансовых и профильных отделов прислал на стажировку в Минэкономики. В течение двух недель они полностью посмотрели то, чем мы занимаемся. И это уже дает свои плоды", — подчеркнул он.

Адугр Ардзинба также отметил, что в рамках этой программы специалисты экономического блока, как регионального, так и республиканского уровня, смогут повышать свою квалификацию в России. Соответствующие договоренности заключены с профильными ведомствами Российской Федерации.

Министр экономики Ардзинба рассказал, что в расходной части республиканского бюджета на 2017 год заложено 100 миллионов рублей на реализацию шагов экономической политики государства. Эта сумма направлена на реализацию трех программ: повышения квалификации специалистов экономической области, кредитования малого предпринимательства и поддержкиа экспорта.



