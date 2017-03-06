Минэкономики Абхазии: государство поддержит экспортеров

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Целевая программа "Поддержка экспорта в Абхазии на 2017-2019 годы" разработана Министерством экономики республики, об это на заседании Кабинета Министров сообщил министр экономики Адгур Ардзинба.

"Приоритет основного развития экономики – это поддержка экспорта. Все более-менее крупные предприятия в Абхазии, как туристической сферы, так и производственной, направлены на экспорт услуг. Это внутренний экспорт или экспорт своих товаров за пределы Абхазии. Это приоритет номер один", — подчеркнул Ардзинба.

Глава Минэкономики сказал, что программа рассчитана на три года, с 2017 года по 2019 год. По его словам, поддержка будет заключаться в том, что государство возьмет на себя часть расходов по привлеченным кредитам и по процентным ставкам.

"Наши производители должны быть конкурентоспособны на внешних рынках. Вы знаете, что определенные годы изоляции Абхазии отбросили нас назад. На российском рынке присутствует большое количество как европейских производителей, так и внутренних производителей. Чтобы конкурировать там, у наших экспортеров должно быть преимущество. Конечно, это пока не такая значительная поддержка, но впервые в новейшей истории Абхазии предпринимаются такого рода шаги государством", — подчеркнул он.

Вторым направлением поддержки местных экспортеров глава Минэкономики назвал компенсацию части затрат, которые абхазские предприниматели будут нести на презентациях своей продукции за пределами республики.

По словам министра экономики Адугра Ардзинба, в планах ведомства есть идея создания Ассоциации экспортеров Абхазии. Целью станет консолидация предпринимателей, работающих в сфере экспорта.