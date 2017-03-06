Пенсионному фонду Абхазии должны миллионы рублей

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Общая сумма задолженностей по страховым взносам на 1 января 2017 года составила более 214 миллионов, отметил на заседании Кабмина республики председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

"Фондом проводятся меры по мобилизации просроченных задолженностей", — отметил Гулария.

Он добавил, что в 2016 году фонд вернул в свой бюджет более 14 миллионов рублей, а бюджет по расходам выполнен почти на 960 миллионов рублей.

Остаток денежных средств к январю 2017 года составил 57 миллионов рублей. Пенсионный фонд Абхазии, подчеркнул Гулария, финансирует выплаты 39 категориям пенсионеров, получающих пособия, численность которых составляет 50 450 человек.