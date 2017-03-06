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Деньги. Архивное фото.

Пенсионному фонду Абхазии должны миллионы рублей

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Руководители государственных фондов Абхазии отчитались о проделанной работе за 2016 год перед министрами республики в понедельник 6 марта.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Общая сумма задолженностей по страховым взносам на 1 января 2017 года составила более 214 миллионов, отметил на заседании Кабмина республики председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

"Фондом проводятся меры по мобилизации просроченных задолженностей", — отметил Гулария.

Он добавил, что в 2016 году фонд вернул в свой бюджет более 14 миллионов рублей, а бюджет по расходам выполнен почти на 960 миллионов рублей. 

Остаток денежных средств к январю 2017 года составил 57 миллионов рублей. Пенсионный фонд Абхазии, подчеркнул Гулария, финансирует выплаты 39 категориям пенсионеров, получающих пособия, численность которых составляет 50 450 человек.

Теги:
Абхазия


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