Бжания о градостроительном кодексе Абхазии: его цель - забота о людях

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Одна из главных целей "Градостроительного и строительного кодекса Абхазии" — это забота о гражданах Абхазии, считает депутат Народного Собрания, инициатор кодекса Ахра Бжания.

"Целей у этого кодекса много. В них входят обеспечение экологической безопасности, защита окружающей среды, охрана исторического ландшафта, обеспечение соответствия градостроительной документации и так далее. В этот закон внесены положения, которые заботятся о нас как о гражданах", — подчеркнул Бжания.

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По словам депутата, в Абхазии раньше не было подобных кодексов, и это новый закон, который был подготовлен рабочей группой, состоящей из молодых специалистов в области юриспруденции, экономики, строительства и архитекторов.

Эксперты провели анализ подобных кодексов городов России, Азербайджана, Италии, Франции. Опыт этих стран в области охраны культурного наследия лег в основу "Градостроительного и строительного кодекса Абхазии", подчеркнул Ахра Бжания.



