Минкультуры наложило вето на снос "Стамбула" на время разбирательства

СУХУМ, 7 мар – Sputnik,Владимир Бегунов. Министерство культуры обратилось в прокуратуру, чтобы остановить работы по сносу исторического здания, пока идет разбирательство, рассказал главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Инал Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Снести "Стамбул": в Сухуме ломают турецкие бани 1913 года

"Вчера к концу рабочего дня руководитель работ принес нам большой пакет документов, — сказал Инал Джопуа. – Мы его передали на экспертизу в юридический отдел. Пока же нам важно наложить вето, чтобы снос здания был остановлен на время разбирательства. Чтобы строители не проигнорировали запрет, сегодня на место выедут сотрудники прокуратуры".

Бани "Стамбул" во дворе дома № 64 по проспекту Аиааира были построены в 1913 году архитектором Альфредом Баммэ и относились к гостинице "Европа". 29 декабря 2015 года здание бывшей гостиницы и бани вошли в госсреестр историко-культурного наследия, подписанный президентом Абхазии, как памятники градостроительства и архитектуры.

Руководитель работ утверждает, что здание турецких бань несколько лет назад было обследовано архитектором и признано не подлежащим восстановлению.

Как заявил руководитель работ, представившийся Иналом, у него есть документы, подписанные еще во время президентства Сергея Багапш, в которых говорится, что здание бань исключено из госреестра историко-культурного наследия.

В Министерстве культуры заявляют, что госреестр подписан президентом Раулем Хаджимба в конце 2015 года, и там это сооружение есть, соответственно оно находится под охраной государства.

Жители соседнего многоквартирного дома 1905 года постройки обеспокоены тем, что во время работ по сносу может пострадать и их дом.



