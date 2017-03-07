Инцидент в УВД Сухума: в Генпрокуратуру материалы от милиции не поступали

СУХУМ, 7 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Никаких материалов от сотрудников милиции по поводу возможного нападения на УВД Сухума в субботу 4 марта в Генпрокуратуру Абхазии не поступало, заявил корреспонденту Sputnik замгенпрокурора Эшсоу Какалия.

По словам Какалия, в прокуратуру поступил лишь один рапорт из УВД города Сухум, который был составлен не по форме, и на основании него делать какие-либо выводы нельзя.

"У нас нет подтвержденной информации о том, что именно происходило в УВД Сухума в тот вечер, но мы знаем, что там было неспокойно. Мы уже второй день не можем добиться от начальства столичного управления предоставить полную информацию о произошедшем. Короче говоря, милиция пытается ввести нас в заблуждение", — уверен Какалия.

Примерно в 11:00 5 марта, сообщил замгенпрокурора, ему стало известно о том, что сотрудниками УВД города Сухум за мелкое хулиганство были задержаны два гражданина Абхазии, за которыми впоследствии приехали три человека.

"Я связался с прокурором города Сухум, для того чтоб узнать, что там происходит. Он доложил мне о том, что за этими гражданами приехали три человека, которые устроили там противоправные действия. Прокурор сообщил мне о своих намерениях собрать материал по инциденту и дать правовую оценку этому, в чем я его поддержал", — поделился деталями Эшсоу Какалия.

Он также добавил, что утром в понедельник 6 марта к Генеральному прокурору Абхазии были приглашены начальник УВД и его первый заместитель. На совещании присутствовал и прокурор Сухума.

Руководителям Управления внутренних дел было поручено собрать материал и направить его в столичную прокуратуру. По словам Какалия, позицию Генеральной прокуратуры Абхазии полностью поддержало руководство МВД республики, но никакого материала, который смог бы пролить свет на инцидент, все еще нет.

Замгенпрокурора подчеркнул, что прокурор столицы провел осмотр места происшествия в УВД Сухума, ведется работа по установлению сотрудников милиции, которые в ночь с 4 на 5 марта находились на работе, с целью их дальнейшего допроса.

Слухи, распространенные в социальных сетях о том, что руководством страны было дано указание о сокрытии происшествия в УВД Сухума, не соответствует действительности, подчеркнул Какалия.

Он заверил, что прокуратура Сухума продолжит работу по выяснению обстоятельств событий субботы 4 марта в УВД столицы. По результатам проверки будут приняты меры как в отношени к подозреваемым, так и к сотрудникам УВД столицы.



