Ансамбль "Шаратын" не выступит на летнем фестивале в Турции

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ансамбль "Шаратын" не примет участия в Международном фестивале искусств, который пройдет с 7 июля по 8 августа 2017 года, сказал художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслан Бебия.

Руслан Бебия отметил, что организаторы фестиваля еще в феврале отправили приглашение коллективу для участия в культурном мероприятии.

"Они боялись, что мы не приедем, так как ансамбль в Турции хорошо знают. Сам фестиваль очень значимый, ежегодно в нем участвует до 30 государств от Индии, Франции до Македонии", — добавил он.

Руководитель ансамбля отметил, что весь коллектив очень хотел принять участие в фестивале.

"Спустя месяц я получил письмо, в котором организаторы приносят свои извинения и предлагают выступить на фестивале под грузинским флагом", — сказал Бебия.

© Sputnik. Томас Тхайцук 45 лет в стиле "Шаратын" 11

Руслан Бебия отметил, что он не сразу отправил ответное письмо и обратился в МИД республики.

"Министр иностранных дел подключил всех, кого можно было. Представители абхазской диаспоры обратились в муниципалитет Стамбула, обратились в Турецкий МИД, но, к сожалению, это не дало результата", — сказал он.

Руководитель "Шаратына" отметил важность выступления артистов за пределами республики, что помогает профессиональному развитию.

Вмешательство Грузии не раз мешало выступить ансамблю "Шаратын" в разные годы в различных странах мира.

Кроме трудностей выступлений за пределами страны, Руслан Бебия отметил и неустроенность коллектива в Абхазии. Руководитель "Шаратына" рассказал о том, что развитию культуры следует уделять большее внимание. В пример он привел тот факт, что уже много лет ансамбль не имеет своей базы, где артисты могли бы репетировать, нет личного транспорта.



