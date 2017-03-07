"Прекрасные абхазские женщины": праздничный концерт в Сухуме

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Концерт "Прекрасные абхазские женщины", посвященный Международному женскому дню, показали на сцене Госфилармонии в Сухуме.

Обращаясь к зрительницам, ведущий Адгур Гунба отметил, что роль женщины в абхазском обществе неоценима.

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"Абхазская пословица гласит: "На что решается абхазская женщина, никто не осмелится". Во многих исторических и фольклорных эпизодах абхазская женщина выступает не только как хранительница очага, продолжательница рода, но и как защитница Отечества и примирительница в различных конфликтах", — сказал он.

Певец Анатолий Алтейба подчеркнул, что именно женщины воодушевляют мужчин работать, творить, добиваться успехов в жизни.

"Будьте всегда рядом с нами, дорогие женщины, — обратился со сцены певец. — Радуйте наши глаза, согревайте наши души. Ваша поддержка нам важна".

Прозвучали композиции и концертные номера в исполнении абхазских эстрадных певцов Джими Шумения, Анзора Адлейба, Анатолия Алтейба, Тимура Тания и ансамбля "До-ре-ми".



