Около 40 международных наблюдателей приедут на выборы в Парламент

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 40 наблюдателей примут участие в парламентских выборах в Абхазии, сказал председатель ЦИК Абхазии во время пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 10 марта.

Он отметил, что эта цифра может измениться в сторону увеличения или уменьшения.

По его словам, некоторые иностранные наблюдатели сами изъявляют желание принять участие в выборах.

© Sputnik. Зафас Гамгия Тамаз Гогия: избирательные участки готовы к проведению выборов

"Они приезжают к нам, требуют официально объявить наблюдателями из личного порыва или пожеланий. Буквально вчера был представитель из Мордовии, я с уважением отношусь, но без официального приглашения регистрировать мы не имеем права", — отметил он.

В связи с предстоящими выборами депутатов в Народное Собрание Абхазии 12 марта, Парламент направил приглашения международным наблюдателям: В Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу России, Приднестровскую Молдавскую республику. Далее письма были направлены в Центральную избирательную комиссию России". Кроме того, приглашения были направлены в Венесуэлу, Никарагуа и Вануату.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.