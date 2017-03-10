Гогия: официальных жалоб в ЦИК о нарушениях поступало немного

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Официальных жалоб от кандидатов в Парламент за время предвыборной гонки поступало немного, сказал председатель ЦИК Абхазии во время пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 10 марта.

"Несколько жалоб мы рассматриваем в установленном законом порядке, есть жалобы, которые направляют в Генпрокуратуру, для того чтобы определить состав преступления", — добавил он.

Если нарушения в ходе предвыборной гонки могут повлиять на ход голосования, ЦИК реагирует на это, сказал он.

"По той информации, которая поступает к нам, нарушения незначительные. Во многом они связаны с недопониманием той или иной ситуации", — отметил Гогия.

© Sputnik. Александр Кряжев Около 40 международных наблюдателей приедут на выборы в Парламент

Речь идет о жалобах, связанных со строительством или ремонтом дорог, с подарками, которые распространялись, по мнению заявителей, участниками предвыборной гонки.

После официальной регистрации кандидатов любые подарки расцениваются как подкуп избирателей, отметил он.

Многие жалобы делаются в устной форме, на что ЦИК не может реагировать, отметил Тамаз Гогия.

"Во многих случаях жалобы поступают устно, и никто не хочет каким-то образом выделяться. Официально подать заявление многие не хотят, мы не можем реагировать на слухи", — сказал Гогия.

Он напомнил, что в силовых структурах – МВД, Генпрокуратура – созданы специальные комиссии по изучению жалоб.

"Они в свою очередь работают сами, без ЦИК. Мы не являемся карательным органом, силовой структурой", — подчеркнул он.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.



