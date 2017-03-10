Гогия: никакого административного давления на ЦИК нет

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Никакого давления с использованием административного ресурса на ЦИК не оказывается, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии во время пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 10 марта.

"Я не знаю, что будет дальше, но какого-либо давления никак не ощущается. Это несравнимо с 2004 годом, тогда я непосредственно принимал участие в работе ЦИК. Я не могу судить о 2012 годе, потому что я находился с другой стороны выборов. Но в этот раз все идет в цивилизованном русле", — добавил он.

Список избирателей меняется ежедневно, на сегодня в выборах могут принять участие до 134 тысяч человек, отметил Гогия. Бюджет выборов составляет около 15 с половиной миллионов рублей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии.

© Sputnik. Саид Барганджия Абхазия в ожидании

Гогия отметил, что пятеро кандидатов снялись с выборов, число их на сегодня составляет 138 человек. Также в ЦИК поступило шесть заявлений о нарушениях, по четырем из них претензии сняты.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.