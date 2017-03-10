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МВД.

Порядок в день парламентских выборов обеспечат 642 милиционера

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (47)
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В Министерстве внутренних дел прошло совещание по вопросу обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в день выборов в Народное Собрание – Парламент Абхазии.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Согласно плану расстановки сил и средств личного состава Министерства внутренних дел, 642 сотрудника задействовано в обеспечении общественного порядка на всех избирательных участках в 35 округах, рассказала Sputnik старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД республики Милана Нармания.

"Намечен комплекс мер, направленных на охрану правопорядка и сопровождение выборной документации. В близлежащих к избирательным участкам районах будет увеличена плотность патрульных нарядов", — добавила она.

Все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.

"В день проведения выборов будет усилен контроль за безопасностью дорожно-транспортного движения", — сказала Нармания.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (47)


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