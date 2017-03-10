Первые лауреаты премии Таифа Аджба получили награды

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Соискателями на получение премии в области поэзии были сборник детских стихов "Синяя птица" Рушбея Смыр, детские стихи из книги "Здравствуй, погожий день!" Платона Бебия, "Храбрый заяц" и "Анча-Кунча" Валерия Касландзия.

© Фото: из личного архива семьи Аджба Определены лауреаты премии имени Таифа Аджба

В номинации "проза" была представлена одна работа – сборник детских рассказов Анатолия Лагулаа "Дрозд".

Премия имени Таифа Аджба состоит из трех номинаций: поэзия, проза, драматургия.

В результате тайного голосования членов комиссии 9 февраля большинство голосов было отдано сборникам детских стихотворений Валерия Касландзия. Необходимое количество голосов в номинации "проза" получил сборник детских рассказов Анатолия Лагулаа "Дрозд".

В вечере приняли участие поэты, писатели, ученые, общественные деятели, поклонники творчества Таифа Аджба.

"Сегодняшнее событие очень важное, отрадно, что создана премия имени поэта, переводчика, публициста Таифа Аджба. Он — один из ярчайших поэтов в истории абхазской литературы", — сказал поэт, помощник президента Владимир Зантария.

Актеры Абхазского государственного драматического театра Хибла Мукба и Даур Арухаа прочли стихи поэта. Также перед зрителями выступили внуки Таифа Аджба, которые прочли строки из стихотворений деда.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил важность создания премии.

"Сегодняшний день можно назвать днем, когда открылась новая страница в духовной жизни Абхазии. Потому что все жанры литературы развиваются, однако произведений для детей немного", — сказал он.

Зрителям показали отрывок из видеоархива, где Таиф Аджба читает свои стихи.

© Фото: из личного архива семьи Аджба Народный не "народный" поэт Таиф Аджба

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия выразила благодарность членам комиссии за работу. Она также выразила надежду на то, что в будущем в числе претендентов на премию будут и драматические произведения.

"Премия станет стимулом для писателей, для тех, кто думает о завтрашнем дне. Если попросить меня определить пятерку лучших поэтов в Абхазии, то Таифа Аджба я бы поставил в числе лучших творцов", — сказал лауреат премии в области прозы, редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа.

Премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы возникла по инициативе Союза писателей Абхазии. Организатором конкурса выступает Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Рабочую комиссию возглавил доктор филологических наук Валентин Когония.

Грузино-абхазская война 1992-1993 годов определила судьбу великого абхазского поэта. Несмотря на опасность нахождения в оккупированном грузинскими боевиками Сухуме, поэт со своей семьей остался у себя дома. 9 октября 1992 года дом Таифа Аджба был окружен грузинскими военными, и поэт был увезен в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, после продолжительных пыток Таиф Аджба был расстрелян.



