Честный, ответственный мужчина средних лет требуется в Парламент

Выдвигаться в Народное Собрание могут граждане Абхазии, которым ко дню голосования исполнилось 25 лет. Проголосовать на выборах имеют права граждане Абхазии, которым исполнилось 18 лет. Голосовать можно по паспортам гражданина Абхазии старого и нового образца.

Депутат "в полном расцвете сил"

Избирателей интересуют кандидаты, которые готовы решать проблемы жителей страны. Главное, по мнению опрошенных, депутат должен быть "в полном расцвете сил". Важно, чтобы народный избранник имел навыки хозяйственника, не ленился в решении государственных вопросов.

© Sputnik. Леон Гуния Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

По версии читателей Sputnik Абхазия, идеальный депутат обязательно ответственный (58,3%) и честный (90%) мужчина (41,5%) средних лет (53,8%). Такого же мнения и опрошенные на улице люди.

"Депутат несет ответственность перед людьми, которые поручили ему заниматься решением задач, поэтому считаю, что он должен обладать опытом руководящей и хозяйственной работы, уметь находить решения в любых кризисных ситуациях. Для того чтобы народный избранник плодотворно проявил себя, он должен быть молодым, энергичным, современным", — уверен Захар Жиба.

Жиба не считает правильным, когда идут в депутаты кандидаты, кому уже больше 50 лет.

"Нам, конечно, нужны люди с опытом, но их опыт можно применить в другой сфере. Наша жизнь так стремительно меняется, поэтому, думаю, молодым лучше принимать законы. У них другие взгляды, они современные", — сказал пенсионер Михаил Ладария.

Пятая часть проголосовавших на сайте не придает особого значения возрасту депутата (23,1%), высокая квалификация избранника важна только для трети (32,3%). Опыт (5,2%) и профобразование (4,2%), как и излишняя молодость (5,1%), заняли с незначительным отрывом друг от друга самые непопулярные позиции.

Превыше всего ответственность и честность

Честным, уравновешенным, добрым и мужественным – такими человеческими качествами должен обладать депутат, говорили люди на улице. А наличие интеллекта, умение организовать рабочий процесс помогут ему эти личные качества реализовать, овладеть необходимыми знаниями и умениями для воплощения задуманного, уверены они.

"Депутат должен в первую очередь быть ответственным, порядочным, честным, высоконравственным человеком. Ведь ему предстоит принимать законы, работать для улучшения жизни людей, которые ему доверили это право", — считает писатель Мушни Ласурия.

Студентка АГУ Сырма Цымцба призналась, что проголосовала бы за того кандидата, который материально обеспечен.

"Основные качества, которыми должен обладать депутат, – это порядочность, честность, умение сопереживать. Он должен чувствовать людскую боль. В идеале он должен быть материально обеспеченным, поскольку бессребреник первым делом начнет заботиться о себе, вместо того чтобы улучшать положение тех людей, которые его избрали", — сказала студентка.

Молодой художник Александр убежден, что депутат должен любить людей и постоянно общаться с избирателями.

"Депутат должен уметь работать с исполнительной властью, аргументированно, спокойно доказывать ей, почему надо сделать то или иное, а не вступать с нею в конфликты. Народных избранников мы должны видеть всегда рядом с собой, а не на экранах телевизоров. Они должны находиться с нами, знать наши нужды", — делится мнением художник.

Доброта оказалась не востребована среди читателей портала. За это качество не проголосовал никто. Кстати, мужественность (7,5%) и уравновешенность (2,5%) тоже не стали лидирующими.

Депутатство — не женское дело

Избиратели скорее хотят видеть депутатом мужчину (41,5%), чем женщину (22%). Разрыв впечатляет, но при этом больше трети проголосовавших не придают значения полу.

"В депутаты должны идти исключительно мужчины, — уверен репатриант Куджба. — Я лично не голосовал бы на выборах за женщину. И замечательно, что по моему округу все кандидаты мужчины".

Историк Аслан Авидзба считает женщин-депутатов более добросовестными и дисциплинированными, чем мужчин.

"Дотошность, трудолюбие, ответственность и аккуратность, чуткость и внимательность — эти качества присущи дамам, и мужикам следовало бы брать с них пример. Но почему-то женщин в политике мало, из 139 кандидатов всего 8 женщин. Это очень мало. Хотя мы знаем, что абхазские женщины наравне с мужчинами воевали и государственные дела решали", — отмечает он.

Работа депутата — это ненормированный график, множество бумаг, писем и обращений, поездок, женщинам это все ни к чему, считает студент музыкального училища Саид Нанба.

© Sputnik. Леон Гуния Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление

"Я отдаю свое предпочтение выносливым мужчинам. Работа депутата — не женское дело", — заявил Саид.

Будущего депутата опрошенные на улице избиратели хотят видеть сторонником сильной социальной защиты населения со стороны государства, и он не должен быть связан с бизнесом.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 территориальным округам. ЦИК зарегистрировал 139 кандидатов, из них 8 женщин, мужчин 131. Самому молодому кандидату 26 лет, самому пожилому — 70 лет.

Из 35 действующих депутатов 27 переизбираются на второй срок.