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Рауль Хаджимба принял делегацию наблюдателей из Республики Арцах

Рауль Хаджимба принял делегацию наблюдателей из Республики Арцах

© Фото: предоставлено Администрацией президента
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (53)
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Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоятся 12 марта 2017 года по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией наблюдателей из Республики Арцах в субботу 11 марта.

"Я рад приветствовать вас в Абхазии. С Республикой Арцах нас связывает многое, и я бывал у вас. У нас общая судьба, история наших народов и их становление имеет большую схожесть. Мы с вами пережили многое, но уверен, что у нас впереди большое будущее", — сказал Рауль Хаджимба.

Депутат Парламента республики Арцах Людмила Барсегян поблагодарила главу государства за радужный прием.

Встреча Хаджимба с наблюдателями от Госдумы РФ, Совета Федерации и Парламентского собрания союза Беларуси и России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии встретился с международными наблюдателями

"Народ Арцах с большим уважением относится к братскому абхазскому народу. Это не просто слова, это доказано временем и теплыми отношениями. У нас похожи традиции, одно видение будущего, одни цели. Мы с вами хотим мира на Земле. Желаю, чтобы в новый состав Парламента вошли самые достойные сыны и дочери Абхазии", — отметила Людмила Барсегян.

Члены делегации выразили надежду, что выборы пройдут по всем международным нормам.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (53)

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