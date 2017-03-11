Рауль Хаджимба принял делегацию наблюдателей из Республики Арцах

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией наблюдателей из Республики Арцах в субботу 11 марта.

"Я рад приветствовать вас в Абхазии. С Республикой Арцах нас связывает многое, и я бывал у вас. У нас общая судьба, история наших народов и их становление имеет большую схожесть. Мы с вами пережили многое, но уверен, что у нас впереди большое будущее", — сказал Рауль Хаджимба.

Депутат Парламента республики Арцах Людмила Барсегян поблагодарила главу государства за радужный прием.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии встретился с международными наблюдателями

"Народ Арцах с большим уважением относится к братскому абхазскому народу. Это не просто слова, это доказано временем и теплыми отношениями. У нас похожи традиции, одно видение будущего, одни цели. Мы с вами хотим мира на Земле. Желаю, чтобы в новый состав Парламента вошли самые достойные сыны и дочери Абхазии", — отметила Людмила Барсегян.

Члены делегации выразили надежду, что выборы пройдут по всем международным нормам.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.