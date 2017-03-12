Все избирательные участки Абхазии открылись для проведения выборов в Парламент

СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Все избирательные участки Абхазии открылись для проведения парламентских выборов в Абхазии, сообщает Центральная избирательная комиссия Абхазии.

"Все избирательные участки открылись, как и положено, ровно в восемь часов, никаких проблем с открытием участков не было. Надеемся на то, что выборы пройдут на высоком уровне", — отметили в ЦИК.

"Мы готовы к выборам, члены комиссии пришли на участок в половине седьмого, наблюдатели также находятся здесь. В первую очередь мы посчитали бюллетени, затем провели жеребьевку и выбрали тех, кто поставит на них печати. В восемь часов участок был открыт", — сказала председатель избирательной комиссии первого Сухумского избирательного участка Аида Кварчелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Честный, ответственный мужчина средних лет требуется в Парламент

Несмотря на раннее время, избирателей на участке было достаточно много, они связывают с будущим Парламентом перемены в лучшую сторону

"Я надеюсь, что Парламент осуществит нужные стране реформы. Я за перемены. Обязательно нужны реформы в экономике — это прежде всего, потому что с учетом наших финансовых проблем народ Абхазии живет не богато", — сказала избиратель Диана Логуа.

Другой избиратель на вопрос, за какие перемены она проголосовала, ответила, что это ее секрет.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.