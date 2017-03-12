Первые избиратели проголосовали на выборах в Парламент в Очамчырском районе

ОЧАМЧЫРА, 12 мар — Sputnik, Амра Амичба. Все шесть избирательных округов Очамчырского района открылись ровно в восемь часов утра, сообщает корреспондент Sputnik c места события со ссылкой на члена ЦИК Юрия Квеквескири, наблюдающего за работой округов в районе.

"Работа в 32 избирательном округе началась в 7 часов с жеребьевки комиссии, которая подписывает бюллетени. В бюллетени вписываются имена наблюдателей. А в 8 часов избирательные участки открылись для голосования", — сказал председатель избирательного округа Андрей Перцхелия.

На участке № 1, 32-го избирательного округа числится всего 1256 избирателей.

Первые бюллетени забросили председатель избирательного участка Нелли Пачулия и ее заместитель Джульетта Феризба. По их словам, за полчаса с момента открытия проголосовало уже 20 человек.

"Это достаточно много за такое короткое время, — заметила Джульетта Феризба. — По опыту прошлых лет могу сказать, что большинство избирателей в городе приходит после 12 часов. Отсыпаются, видно, выходной же день".

© Sputnik / Томас Тхайцук Все избирательные участки Абхазии открылись для проведения выборов в Парламент

Наблюдатель на участке от одного из кандидатов Саида Чачава констатировала, что участок вовремя открылся, никаких противодействий работе наблюдателей нет.

В первой двадцатке проголосовавших был и пенсионер Рауль Хибба. Он сказал, что всегда ходит на выборы.

"Считаю, что каждый должен выполнить свой гражданский долг. Если у нас проходят, как в любой другой цивилизованной стране, демократические выборы, надо участвовать. И отдать голос тому кандидату, который будет работать на благо простых людей.

В списках 32 избирательного округа всего 4135 избирателя. От Очамчырского района в высший законодательный орган страны баллотируются 4 кандидата. По итогам голосования в Народное Собрание пройдет один. В шести округах Очамчырского района должны проголосовать 15 697 избирателей.