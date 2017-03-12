Президент Рауль Хаджимба проголосовал на парламентских выборах

СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на парламентских выборах на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.
"Надеюсь на то, что все пройдет спокойно, без каких-либо эксцессов. В Народное собрание должны прийти люди, понимающие, зачем они идут в Парламент, патриоты. Место в Парламенте должны занять ответственные люди, маразму и радикализму не место в Парламенте", — сказал президент после того, как проголосовал.
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На вопрос о том, считает ли он, что необходимо расширение полномочий Парламента даже за счет сокращения президентских полномочий, Хаджимба отметил, что его позиция неизменна по этому вопросу.
"Я считаю, что реформы должны быть продолжены, должно быть соответствующее перераспределение полномочий, при этом президентская власть должна остаться формой правления в Абхазии", — добавил он
На просьбу раскрыть секрет, за кого он проголосовал, президент ответил: "За будущее Абхазии".
Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.