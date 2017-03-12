Президент Рауль Хаджимба проголосовал на парламентских выборах

СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на парламентских выборах на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.

"Надеюсь на то, что все пройдет спокойно, без каких-либо эксцессов. В Народное собрание должны прийти люди, понимающие, зачем они идут в Парламент, патриоты. Место в Парламенте должны занять ответственные люди, маразму и радикализму не место в Парламенте", — сказал президент после того, как проголосовал.

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На вопрос о том, считает ли он, что необходимо расширение полномочий Парламента даже за счет сокращения президентских полномочий, Хаджимба отметил, что его позиция неизменна по этому вопросу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Все избирательные участки Абхазии открылись для проведения выборов в Парламент

"Я считаю, что реформы должны быть продолжены, должно быть соответствующее перераспределение полномочий, при этом президентская власть должна остаться формой правления в Абхазии", — добавил он

На просьбу раскрыть секрет, за кого он проголосовал, президент ответил: "За будущее Абхазии".

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.