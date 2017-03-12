Звуки музыки: голосование в Гудаутском районе

ГУДАУТА, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Некоторые участки второго городского избирательного округа Гудаутского района открылись под музыку, об этом сообщил корреспонденту Sputnik председатель избирательного округа Тимур Шамба в воскресенье 12 марта.

"Все избирательные участки нашего округа открылись вовремя, а некоторые даже под музыку", — рассказал Шамба.

Он добавил, что с раннего утра наблюдается высокая активность избирателей.

По словам председателей остальных шести избирательных округов Гудаутского района, высокая активность голосующих прослеживается и у них.

"В нашем округе три участка и народ идет толпами с самого утра", — рассказала председатель афонского округа Вероника Беляева.

На участках первого городского округа активность наблюдается выше среднего, отметил председатель этого округа Астамур Бганба.

На четырех избирательных участках Лыхненского округа уже проголосовало от 25 до 30 человек.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.