Первые выборы под руку с дедушкой: голосование в селе Мыку

МЫКУ, 12 мар — Sputnik, Амра Амичба. В Члоуском избирательном округе в списках избирателей значатся 2485 человек, участки открыты в пяти селах — Араду, Мыку, Тхина, Отап, Члоу. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель избирательной комиссии 29 округа Заур Шалашаа.

В селе Мыку 605 избирателей.

"С утра пришли уже 50 человек. Но я не первый год замечаю, что в промежутке между 12.00 и 15.00 людей приходит больше всего, — сказала председатель участковой комиссии Светлана Киртадзе. — В деревне пока управятся с домашними делами, выгонят скот, попьют кофе, а потом уже выходят из дома".

На свои первые выборы 18-летний Инал Хаджимба пришел с дедушкой.

"Я сейчас служу, но взял увольнительную, чтобы прийти и проголосовать, — сказал Инал. — Надеюсь, кандидат, за которого я отдал голос, победит. Думаю, у него все получится, если он для себя решил выбрать это поприще. Знаком с ним лично, хороший человек".

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А дедушка Инала, Тото Хаджимба, надеется, что кто бы ни победил на выборах, он сделает что-то полезное для сельчан.

По словам секретаря 4 избирательного участка 29 округа Ражико Чиковани, в селе Араду 101 избиратель. Из них к 10 часам проголосовало уже 10 человек.

"У нас всегда все приходят на выборы. Добросовестные избиратели", — уверяет он, предлагая кофе.

Один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.

По словам наблюдателей, участок открылся вовремя, штампы и подписи на бюллетенях проставлены, нареканий нет.