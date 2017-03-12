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Голосование на избирательном участке

Первые выборы под руку с дедушкой: голосование в селе Мыку

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)
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В шести избирательных округах Очамчырского района проходят выборы депутатов а Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия.

МЫКУ, 12 мар — Sputnik, Амра Амичба. В Члоуском избирательном округе в списках избирателей значатся 2485 человек, участки открыты в пяти селах — Араду, Мыку, Тхина, Отап, Члоу. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель избирательной комиссии 29 округа Заур Шалашаа.

В селе Мыку 605 избирателей. 

"С утра пришли уже 50 человек. Но я не первый год замечаю, что в промежутке между 12.00 и 15.00 людей приходит больше всего, — сказала председатель участковой комиссии Светлана Киртадзе. — В деревне пока управятся с домашними делами, выгонят скот, попьют кофе, а потом уже выходят из дома".

На свои первые выборы 18-летний Инал Хаджимба пришел с дедушкой.

"Я сейчас служу, но взял увольнительную, чтобы прийти и проголосовать, — сказал Инал. — Надеюсь, кандидат, за которого я отдал голос, победит. Думаю, у него все получится, если он для себя решил выбрать это поприще. Знаком с ним лично, хороший человек".

Председатель ЦИК Тамаз Гония и пресс-секретарь Елена Лабахуа на пресс-конференции по выбора в парламент Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии: активность на парламентских выборах очень хорошая

А дедушка Инала, Тото Хаджимба, надеется, что кто бы ни победил на выборах, он сделает что-то полезное для сельчан.

По словам секретаря 4 избирательного участка 29 округа Ражико Чиковани, в  селе Араду 101 избиратель. Из них к 10 часам проголосовало уже 10 человек.

"У нас всегда все приходят на выборы. Добросовестные избиратели", — уверяет он, предлагая кофе.

Один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.

По словам наблюдателей, участок открылся вовремя, штампы и подписи на бюллетенях проставлены, нареканий нет.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)


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