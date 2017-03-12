82-летний кутолец: от моего выбора зависит будущее моих правнуков

КУТОЛ, 12 мар — Sputnik, Амра Амичба. Выборы в Кутолском избирательном округе проходят при высокой явке избирателей. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель окружной комиссии Михаил Агрба.

© Sputnik. Амра Амичба Первые выборы под руку с дедушкой: голосование в селе Мыку

В первом избирательном участке 30 округа в селе Кутол наблюдается аншлаг. Избиратели выстроились в очередь перед дверью в комнату для голосования. Один из членов комиссии вызвался регулировать очередность и объявляет первую букву фамилии избирателя и показывает, к какому столу подойти, чтобы взять бюллетень.

82-летний Анатолий Ласуриа заявил, что пока он жив и его имя значится в списках, он будет ходить на выборы.

"Как я могу не прийти на выборы? От моего выбора зависит будущее моих правнуков. Я хочу, чтобы страна процветала, поэтому надо выбирать достойных", — сказал старец.

Молодые жительницы Кутола сестры Линда и Мака Мебония к голосованию специально не готовились, но пришли на выборы.

"Я не знакома ни с одним из кандидатов, но, надеюсь, тот, за кого я отдала голос, сделает что-то полезное для нашего любимого Кутола", — сказала Линда.

Женя Карданова и Цамули Дочия признались, что на их выбор повлияли теледебаты.

"Если они в жизнь претворят все сказанное, будет хорошо", — уверена Женя.

Председатель участковой комиссии в Кутоле Индира Амичба заметила, что для лежачих больных предусмотрена переносная урна. 62 человека обратились в комиссию с заявлением разрешить голосование на дому.

"Урну сопровождают двое наблюдателей, доверенное лицо и двое членов избирательной комиссии", — уточнила Амичба.

Всего по 30 Кутолскому избирательному округу в списках избирателей, по уточненным данным председателя окружной комиссии Михаила Агрба, числятся 2507 человек.

За места в Парламенте Абхазии борются 137 кандидатов в 35 округах. Из них 112 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий.