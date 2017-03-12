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Василий Лихачев

Член ЦИК России Лихачев: радует активность молодежи на выборах

© Sputnik. Владимир Трефилов
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)
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За парламентскими выборами в Абхазии, которые проходят 12 марта, следят 39 международных наблюдателей.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Рада Ажиба. На парламентских выборах в Абхазии активно себя проявляет молодежь, что не может не радовать, заявил корреспонденту Sputnik член ЦИК России Василий Лихачев.

82-летний избиратель Анатолий Ласуриа
© Sputnik. Амра Амичба
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Василий Лихачев подчеркнул, что электорат в Абхазии очень ответственный.

"Мы посетили некоторые избирательные участки. Отмечу что элементы политической культуры здесь на высшем уровне, это я совершенно откровенно и объективно говорю. Важно отметить, что активно голосует молодежь. Старшее поколение, ваши аксакалы — это особый разговор. Мне в этот раз, на этих выборах, нравится, что голосует молодежь", — признался Лихачев.

По его словам, организация выборов неплохая, стандарты, которые соответствует международным критериям, здесь соблюдены.

"С точки зрения составления списков, регистрации, решений ситуаций — организовано четко. Очень хорошо работают по дополнительным спискам. Я говорю об этих фактах, так как с точки зрения обеспечения активного избирательного права — это реально важно", — отметил наблюдатель.

Лихачев также обратил внимание на работу наблюдателей от кандидатов.

"Наблюдатели от кандидатов себя ведут очень деликатно. Я изучал вчера законодательство Республики Абхазии и сравниваю с тем, что вижу на участках — все совпадает", — сказал член ЦИК России.

По мнению Василия Лихачева, большой интерес к выборам в Абхазии наблюдается со стороны международных наблюдателей.

Председатель ЦИК Тамаз Гония и пресс-секретарь Елена Лабахуа на пресс-конференции по выбора в парламент Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии: активность на парламентских выборах очень хорошая

"Скажу откровенно, большой интерес к выборам. Приехало около 40 международных наблюдателей. Важно, что  Абхазия, с точки зрения политического интереса и с точки зрения международного наблюдения не является обделенной", — отметил он.

Василий Лихачев выразил надежду, что выборы состоятся в первом туре. Второй тур — это дополнительные затраты, организационные моменты, что бьет по бюджету, сказал он.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)

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