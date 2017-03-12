Галский округ двукратно превысил порог явки на выборах в Парламент

ГАЛ, 12 мар — Sputnik. Количество проголосовавших по основным спискам в Галском избирательном округе № 35 на выборах в Парламент Абхазии превысило 50 %, об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель окружной комиссии Астамур Асландзия.

"В Галском избирательном округе два участка. К 12 часам дня на первом участке проголосовали 215 человек, на втором — 135. Общее число голосующих 608 человек", — сказал Асландзия.

Председатель окружной комиссии также отметил, что есть проблемы с дополнительными списками.

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"Есть у кандидатов в депутаты сомнения о происхождении людей по дополнительным спискам. Даже есть у них пожелание прекратить голосование по дополнительным спискам, но им было разъяснено, что принять участие в голосовании — это конституционное право гражданина Абхазии, прописанного на данном участке", — подчеркнул он.

Асландзия назвал возможные причины того, что некоторые жители округа не были внесены в основной избирательный список.

"Не исключаю вину участковых комиссий, которыми не были установлены лица на предмет внесения их в избирательные списки. Ведь есть лица, которые перепрописались по каким-то причинам, и они не внесены в список. Есть лица, которые сравнительно недавно получили паспорта, и они тоже не внесены", — объяснил он.

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Перед первым избирательным участком Галского округа, расположенном в здании администрации района, проходит концерт с участием местных школьников, организована художественная выставка детских работ.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.