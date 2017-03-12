Наблюдатели из ПМР высоко оценили организацию выборов в Абхазии

ГУДАУТА, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Наблюдатели из ПМР отметили высокий уровень организации выборов в Народное Собрание Абхазии, об этом сообщила корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Приднестровской Молдавской Республики Елена Городецкая.

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"Мы уже посетили несколько участков в Гудаутском районе, в Новом Афоне и собираемся в Сухум. На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений. Выборы проходят на высоком организационном уровне", — сказала Городецкая.

По ее словам, наблюдатели из ПМР успели пообщаться с представителями кандидатов в депутаты и выяснили, что с их стороны никаких нареканий к работе участковой избирательной комиссии или организации порядка голосования не было.

Елена Городецкая обратила внимание на то, как спокойно и корректно проходят выборы в Абхазии, а конкурентная борьба между кандидатами ведется исключительно в рамках, установленных национальным законодательством и международными избирательными стандартами.

Председатель ЦИК ПМР также сравнила избирательную систему двух стран и отметила, что различий немного, но они есть.

"В ПМР действует избирательный кодекс, в Абхазии — это специальный закон по каждому виду выборов. Существуют некоторые отличия в порядке заполнения бюллетеней. У нас ставится галочка за кандидата, в вашей республике вычеркиваются все имена, кроме своего кандидата", — отметила Городецкая.

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В избирательной системе Абхазии Елена Городецкая обнаружила и полезный для Приднестровья опыт.

"У нас бюллетени не заверяют наблюдатели, как в Абхазии. Возможно, это может стать полезным опытом, который стоит перенять", — сказала Городецкая.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.