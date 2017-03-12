СУХУМ, 12 мар — Sputnik. По данным от избирательных округов, на 14.30 выборы состоялись во всех районах Абхазии, кроме Сухума и Гагры. В Сухуме на участки пришло только 17% избирателей, в Гагре 22.8%.

В Сухуме на выборы по состоянию на 14.00 пришли 6 880 человек, что составляет 17% избирателей.

В Сухумском районе к 14.00 проголосовало 2 365 человек, что составляет 30% избирателей.

© Sputnik. Томас Тхайцук Наблюдатели из ПМР высоко оценили организацию выборов в Абхазии

В Очамчырском районе к 12.00 проголосовало 5 504 человека из 15 697, что составляет 35%.

В Галском районе к полудню на выборы пришли 350 избирателей из 603 – 58%.

Гудаутский район по результатам на 12.00 преодолел порог в 25%, там на избирательные участки явилось 6 218 человек из 24 432.

В Ткуарчалском районе по сведениям на 13.00 проголосовать пришли 1243 человека, что составляет 35% избирателей.

В Гулрыпше на 12.00 проголосовало 3092 человека, что составляет 25,6% избирателей.

В Гагре на избирательные участки пришли 6 103 человека – 22,8%

В 8.00 утра 12 марта в Абхазии открылись 35 одномандатных избирательных округов для выборов в Парламент Абхазии.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.

"Надеюсь на то, что все пройдет спокойно, без каких-либо эксцессов. В Народное Собрание должны прийти люди, понимающие, зачем они идут в Парламент, патриоты. Места в Парламенте должны занять ответственные люди, маразму и радикализму не место в Парламенте", — сказал президент после того, как проголосовал.

Президент также отметил, что не против расширения полномочий Парламента даже за счет урезания некоторых президентских полномочий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба ЦИК Абхазии рассказал о явке на парламентские выборы

Некоторые участки второго городского избирательного округа Гудаутского района открылись под музыку, сообщил председатель избирательного округа Тимур Шамба.

В селе Араду Очамчырского района один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.

На первом избирательном участке 30 округа в селе Кутол Очамчырского района наблюдался аншлаг. Избиратели выстроились в очередь перед дверью в комнату для голосования. Один из членов комиссии вызвался регулировать очередность и объявляет первую букву фамилии избирателя и показывает, к какому столу подойти, чтобы взять бюллетень.

82-летний Анатолий Ласуриа заявил, что пока он жив и его имя значится в списках, он будет ходить на выборы.

Председатель участковой комиссии в селе Кутол Индира Амичба заметила, что для лежачих больных предусмотрена переносная урна. 62 человека обратились в комиссию с заявлением разрешить голосование на дому.

По наблюдениям председателя участковой комиссии в селе Мыку Очамчырского района Светланы Киртадзе, в сельской местности больше всего избирателей приходит на участки между 12.00 и 15.00.

Международный наблюдатель от Государственной думы РФ Петр Пимашков побывал в селе Кутол и в Очамчыре. Нарушений замечено не было.

"Все идет согласно существующим законам Республики Абхазия, — подчеркнул международный наблюдатель. - Я вижу, что вывешены списки избирателей, каждый подходит, находит свою фамилию. Как и положено, люди получают бюллетени. Никаких замечаний нет".

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Жители Сухума рассказали, чего ждут от парламентских выборов

Член ЦИК России Василий Лихачев отметил, что на парламентских выборах в Абхазии активно себя проявляет молодежь, что не может не радовать.

Наблюдатель из Республики Арцах Семен Афиян также не отметил нарушений и заявил о хорошей организации выборов.

Всего на выборы в качестве международных наблюдателей, по информации ЦИК, прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.

В 21:00 Центральная избирательная комиссия Абхазии подведет предварительные итоги голосования.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.