СУХУМ, 12 мар — Sputnik. По данным от избирательных округов, на 14.30 выборы состоялись во всех районах Абхазии, кроме Сухума и Гагры. В Сухуме на участки пришло только 17% избирателей, в Гагре 22.8%.
В Сухуме на выборы по состоянию на 14.00 пришли 6 880 человек, что составляет 17% избирателей.
В Сухумском районе к 14.00 проголосовало 2 365 человек, что составляет 30% избирателей.
В Очамчырском районе к 12.00 проголосовало 5 504 человека из 15 697, что составляет 35%.
В Галском районе к полудню на выборы пришли 350 избирателей из 603 – 58%.
Гудаутский район по результатам на 12.00 преодолел порог в 25%, там на избирательные участки явилось 6 218 человек из 24 432.
В Ткуарчалском районе по сведениям на 13.00 проголосовать пришли 1243 человека, что составляет 35% избирателей.
В Гулрыпше на 12.00 проголосовало 3092 человека, что составляет 25,6% избирателей.
В Гагре на избирательные участки пришли 6 103 человека – 22,8%
В 8.00 утра 12 марта в Абхазии открылись 35 одномандатных избирательных округов для выборов в Парламент Абхазии.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.
"Надеюсь на то, что все пройдет спокойно, без каких-либо эксцессов. В Народное Собрание должны прийти люди, понимающие, зачем они идут в Парламент, патриоты. Места в Парламенте должны занять ответственные люди, маразму и радикализму не место в Парламенте", — сказал президент после того, как проголосовал.
Президент также отметил, что не против расширения полномочий Парламента даже за счет урезания некоторых президентских полномочий.
Некоторые участки второго городского избирательного округа Гудаутского района открылись под музыку, сообщил председатель избирательного округа Тимур Шамба.
В селе Араду Очамчырского района один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.
На первом избирательном участке 30 округа в селе Кутол Очамчырского района наблюдался аншлаг. Избиратели выстроились в очередь перед дверью в комнату для голосования. Один из членов комиссии вызвался регулировать очередность и объявляет первую букву фамилии избирателя и показывает, к какому столу подойти, чтобы взять бюллетень.
82-летний Анатолий Ласуриа заявил, что пока он жив и его имя значится в списках, он будет ходить на выборы.
Председатель участковой комиссии в селе Кутол Индира Амичба заметила, что для лежачих больных предусмотрена переносная урна. 62 человека обратились в комиссию с заявлением разрешить голосование на дому.
По наблюдениям председателя участковой комиссии в селе Мыку Очамчырского района Светланы Киртадзе, в сельской местности больше всего избирателей приходит на участки между 12.00 и 15.00.
Международный наблюдатель от Государственной думы РФ Петр Пимашков побывал в селе Кутол и в Очамчыре. Нарушений замечено не было.
"Все идет согласно существующим законам Республики Абхазия, — подчеркнул международный наблюдатель. - Я вижу, что вывешены списки избирателей, каждый подходит, находит свою фамилию. Как и положено, люди получают бюллетени. Никаких замечаний нет".
Член ЦИК России Василий Лихачев отметил, что на парламентских выборах в Абхазии активно себя проявляет молодежь, что не может не радовать.
Наблюдатель из Республики Арцах Семен Афиян также не отметил нарушений и заявил о хорошей организации выборов.
Всего на выборы в качестве международных наблюдателей, по информации ЦИК, прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.
В 21:00 Центральная избирательная комиссия Абхазии подведет предварительные итоги голосования.
Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.