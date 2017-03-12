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Гудаутские избиратели "убивают" время "сибиркой"

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)
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Выборы в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходят во всех округах страны в воскресенье 12 марта.

ГУДАУТА, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. На одном из участков Гудаутского избирательного округа, расположенном в здании пансионата "Волга", избиратели ожидают итоги голосования за игрой в бильярд.

Парламентские выборы в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
Выборы состоялись во всех районах Абхазии, кроме Сухума и Гагры

"Этот старый бильярдный стол уже давно стоит здесь, примерно с 1995 года. Многие молодые гудаутцы именно здесь впервые взяли в руки кий", — рассказал один из проголосовавших на втором участке  избирательного округа №17.

По словам самих игроков, они предпочитают "сибирку", в которую намного сложнее играть, нежели в "американку", так как стол больше, а диаметр лунок меньше.

В хорошем настроении на этом избирательном участке пребывают и блюстители порядка, которых радует спокойная обстановка в день выборов и лояльность сторонников кандидатов друг к другу.

Второй городской округ Гудаутсого района
© Sputnik. Бадри Есиава
Второй городской округ Гудаутсого района

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)

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