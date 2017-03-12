Гудаутские избиратели "убивают" время "сибиркой"

ГУДАУТА, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. На одном из участков Гудаутского избирательного округа, расположенном в здании пансионата "Волга", избиратели ожидают итоги голосования за игрой в бильярд.

© Sputnik. Томас Тхайцук Выборы состоялись во всех районах Абхазии, кроме Сухума и Гагры

"Этот старый бильярдный стол уже давно стоит здесь, примерно с 1995 года. Многие молодые гудаутцы именно здесь впервые взяли в руки кий", — рассказал один из проголосовавших на втором участке избирательного округа №17.

По словам самих игроков, они предпочитают "сибирку", в которую намного сложнее играть, нежели в "американку", так как стол больше, а диаметр лунок меньше.

В хорошем настроении на этом избирательном участке пребывают и блюстители порядка, которых радует спокойная обстановка в день выборов и лояльность сторонников кандидатов друг к другу.

© Sputnik. Бадри Есиава Второй городской округ Гудаутсого района

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.