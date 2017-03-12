Пусть мама услышит: пятый выпуск "Ты супер!"

Sputnik, Анжелика Бения.

В пятый день отборочного тура музыкального шоу на сцене выступили 12 новых конкурсантов, еще 12 новых трогательных выступлений и тяжелых историй.

Пятнадцатилетняя Арианна Литовченко приехала на проект из Татарстана. Арианна учится в школе-интернате для слабовидящих детей, занимается пением и обладает, как отметили члены жюри, удивительными вокальными данными.

Мечтает юная певица вовсе не об известности и славе. В одном из своих первых интервью Арианна призналась, что вышла на большую сцену, чтобы ее увидел только один человек – отец, о котором она ничего не знает.

Про мать Арианна вспоминать не любит. Мать была лишена родительских прав, когда девочке было всего 7 лет. Сегодня Арианну пугает даже мысль о том, как бы сложилась ее жизнь, вне детского дома.

"И кем бы я стала, если бы меня отдали ей?", – задается она вопросом.

Арианна исполнила песню "Городок", и поддержать конкурсантку вышел на сцену Народный артист России, актер театра и кино Юрий Стоянов, который признался, что композиция, которую исполнила участница, очень растрогала его.

Многие конкурсанты – подопечные детских домов.

"Столько времени прошло, как ты могла меня бросить?" – спросил бы Юрий Тришин из Краснодарского края свою мать, если бы у него была такая возможность. Ему было 8, когда его отца и мать лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем.

Юрий живет в детском доме, он против усыновления и каждый раз отвергает шансы сменить детдом на приемную семью.

Четырнадцатилетний конкурсант исполнил песню «Останусь». Он, как и многие участники, ждет встречи со своими биологическими родителями. Основная причина выхода на большую сцену, чтобы мама услышала, признался он.

Таких историю немало, к примеру, история Богдана Козлова, который о своих родителях знает только имя своей матери – Света. Он пробовал искать ее в интернете, отца ни разу не видел.

"Это подло. Каждый мужчина должен заботиться о своих детях", – считает Богдан.

Выступление Богдана было одним из ярких на проекте. Пятнадцатилетний конкурсант из Калининграда в казачьей форме и с аккордеоном в руках исполнил песню "Когда мы были на войне".

Богдан хочет стать актером, и поэтому после его выступления поддержать юного певца на сцену вышел Федор Бондарчук, который поздравил конкурсанта и посоветовал ему отказаться от идеи самообразования и выбрать серьезный театральный вуз, после чего Федор Бондарчук пригласил юного музыканта к себе в студию.

В пятый день отборочного тура музыкального шоу из 12 участников в следующий тур не прошли четверо: шестнадцатилетняя Яна Семяшкина из Коми, семнадцатилетняя Кристина Коваленко из Молдавии, шестнадцатилетняя Юлиана Тарасова из Челябинска и пятнадцатилетняя Арина Аканаева из республики Марий Эл.

Единственная участница, представляющая Абхазию на музыкальном конкурсе "Ты супер!" – Валерия Адлейба. 11-летняя участница, воспитанница Очамчырской школы-интерната, уже во втором туре. Следить за конкурсантами их успехами и победами, голосовать за них можно на сайте Международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.

Музыкальное шоу "Ты супер!" стартовало 11 февраля 2017 года. Новый шестой выпуск проекта "Ты супер!" можно будет увидеть 18 марта в 20:00.

Совместный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.