Избиратели Кындыга пришли на участки с мечтой о хорошей дороге

КЫНДЫГ, 12 мар — Sputnik, Амра Амичба. На 15:00 в Кындыгском избирательном округе проголосовало уже 1332 человека из 2300 избирателей. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель окружной комиссии Зурик Чкония.

В Кындыгский избирательный округ № 31 входят шесть сел Очамчырского района: Атара (Армянская и Абхазская), Аракич, Адзюбжа, Кындыг и Тамыш.

В средней школе имени Алексея Ласуриа в селе Кындыг расположен участок №6 Кындыгского избирательного округа.

По словам председателя участковой комиссии Муртаза Гулуа, из 415 избирателей проголосовало 159.

"Выборы на участке уже состоялись, перейден 25% барьер явки, — отметил Гулуа. — У нас также 5 человек проголосовали по дополнительным спискам".

Замечаний со стороны наблюдателей нет. Это подтвердила наблюдатель от одного из кандидатов Эльмира Шурдулава.

Пенсионерка Марица Киут и ее подруга, с которой она пришла на выборы, на вопрос, чего ждут от нового депутата Парламента, единодушно ответили, что хорошую дорогу и качественное электричество.

"Мечтаю, чтобы у нас в селе Кындыг была хорошая дорога, может новый депутат как-то посодействует в решении этого вопроса, — с надеждой в голосе сказала Марица Киут. — И что-то надо делать с ужасным напряжением электричества, оно такое слабое, а провода такие ветхие в частных домах, что боязно, порой, включать какие-то электроприборы. И столбы пора уже заменить, не сегодня-завтра упадут нам на головы".

Вся семья избирателя Руслана Шурдулава голосовала на парламентских выборах.

"Мы все надеемся, что новый созыв Народного Собрания примет законы, которые улучшат нашу жизнь", — сказал Шурдулава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Честный, ответственный мужчина средних лет требуется в Парламент

В шести округах Очамчырского района зарегистрированы 15 697 избирателей.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

За места в Парламенте Абхазии борются 137 кандидатов в 35 округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий.