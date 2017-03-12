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Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа

ЦИК Абхазии: только в одном округе из 35 выборы пока не состоялись

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)
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Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии высокая, почти во всех районах республики выборы считаются состоявшимися.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Только в одном округе из 35 выборы пока считаются не состоявшимися, это второй округ, расположенный в Новом районе Сухума, сказала член Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа на брифинге в воскресенье 12 марта.

Парламент.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Процент проголосовавших во втором округе к 15 часам составляет более 20% избирателей.

Общее количество проголосовавших по всей республике составляет более 38%, отметила Елена Лабахуа. Нарушений на избирательных участках пока зафиксировано не было, добавила она.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

 

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)

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