ЦИК Абхазии: только в одном округе из 35 выборы пока не состоялись

СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Только в одном округе из 35 выборы пока считаются не состоявшимися, это второй округ, расположенный в Новом районе Сухума, сказала член Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа на брифинге в воскресенье 12 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Честный, ответственный мужчина средних лет требуется в Парламент

Процент проголосовавших во втором округе к 15 часам составляет более 20% избирателей.

Общее количество проголосовавших по всей республике составляет более 38%, отметила Елена Лабахуа. Нарушений на избирательных участках пока зафиксировано не было, добавила она.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.