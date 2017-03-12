Наблюдатель об условиях на участках: очень стесненные

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Стесненные условия назвал в качестве основного недостатка на избирательных участках Абхазии генсек Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Сообщества "За демократию и права народов" Григорий Маракуца на брифинге в ЦИК Абхазии.

"Я посетил в качестве наблюдателя от Межпарламентской Ассамблеи несколько избирательных участков Абхазии. И хотел бы отметить общие недостатки, которые имеются на всех участках, на которые должно обратить внимание руководство ЦИК и республики, — это очень стесненные условия участков. Маленькие залы, во многих местах одно маленькое помещение. Люди стояли в очередях на улице, некуда зайти и некуда присесть людям достаточно преклонного возраста. Я думаю, это неправильно", — подчеркнул наблюдатель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Затулин: на участках нужны журналы для регистрации наблюдателей

По его словам, в республике достаточно школ и детсадов, просторных мест, где можно было бы проводить выборы.

"Важно создать условия для того, чтобы люди могли исполнить свой конституционный долг. В Абхазии есть достаточно мест, которые на этих выборах не помешало бы открыть и сделать доступными для простого народа", — добавил Маракуца.

Он также отметил, что не было серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.