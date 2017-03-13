Источник в ЦИК: в 12 округах избраны депутаты

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. По предварительным данным, в 12 округах избраны депутаты, в 23 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики, сообщил Sputnik источник в ЦИК Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бабурин о парламентских выборах в Абхазии: наименее нервозные

По его данным, депутаты избраны по округу № 2 — Джопуа Алмас Северьянович, по округу №10 — Хагуш Юрий Львович, по округу № 11 — Аршба Астамур Борисович, по округу № 14 — Дбар Дмитрий Сергеевич, по округу № 15 — Ардзинба Дмитрий Григорьевич, по округу №16 — Сангулия Михаил Петрович, по округу № 18 — Анкваб Александр Золотинскович, по округу №22 — Галустян Левон Миружанович, по округу № 24 — Миносян Ашот Ваграмович, по округу № 25 — Харазия Саид Геннадиевич, по округу №29 — Тарба Астамур Адикович, по округу № 30 — Табагуа Батал Иванович.

В воскресенье 12 марта в Абхазия прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий: "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека).



