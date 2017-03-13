Затулин: в Парламенте Абхазии должны быть национальные квоты

СУХУМ, 13 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Национальные квоты должны быть в избирательном законодательстве Абхазии, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

© Sputnik. Томас Тхайцук Источник в ЦИК: в 12 округах избраны депутаты

"При всем уважении к избирательной системе Абхазии, 2 апреля будут выборы в Парламент Армении, там впервые предусмотрены квоты для кандидатов, представляющих национальные меньшинства", — сказал Затулин.

В Армении 99% жителей армяне, и при этом четыре места в Парламенте зарезервировано для наиболее крупных диаспор, уточнил он.

"Скажите, что за причина того, что из ста с лишним кандидатов только один человек с русской фамилией?" — задался вопросом Затулин.

По его мнению, это надо учесть в национальном законодательстве.

"Мне кажется, есть серьезные задолженности в развитии отношений. Мы не всегда понимаем те опасения, которые высказываются, когда речь идет о национальном законодательстве", — добавил он.

Затулин считает, что такое положение дел создает в том числе и препятствия для активных инвестиций в республику.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бабурин о парламентских выборах в Абхазии: наименее нервозные

"Я могу их объяснить как человек много лет бывающий в Абхазии. Я понимаю, что есть постконфликтный синдром. Если, например, будет разрешена возможность приобретения земли или участия в хозяйстве Абхазии, то есть мнение, что все население России окажется в Абхазии. Ну как-то мы жили в СССР, тогда этого не произошло и сейчас не произойдет", — уверен он.

Первый зампред комитета Госдумы заверил, что российские парламентарии заинтересованы в сотрудничестве с новым составом Народного Собрания Абхазии.

"Мы, безусловно, рассматривая бюджет России, поддерживаем предложения правительства России по оказанию финансовой помощи Абхазии и Южной Осетии", — подчеркнул.

Выборы в Парламент Абхазии прошли в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.



