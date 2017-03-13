Вторая попытка: кандидаты очередного тура выборов в Парламент Абхазии

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. По предварительным данным, в 12 округах избраны депутаты, в 22 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики, а в одном состоятся перевыборы. Sputnik публикует фамилии кандидатов, которым предстоит встретиться во втором туре.

В избирательном округе № 17 в Гудауте выборы признаны несостоявшимися.

В Сухуме на избирательном участке №1 в Новом районе во второй тур вышли Бадра Гунба и Гиви Кварчия.

В избирательном округе № 3 на Старом поселке за депутатский мандат будут сражаться Валерий Агрба и Шамиль Адзынба.

В избирательном округе №4 Сухума "Северный" во втором туре борьба разгорится между Эриком Рштуни и Баталом Айба.

В Синопском избирательном округе №5 за место в Парламенте поборются Лаша Ашуба и Тамаз Цахнакия.

В Центральном избирательном округе Сухума №6 во второй тур вышли Алиас Лабахуа и Рауль Лолуа.

В избирательном участке Сухума "Библиотека" №7 за депутатское место поборются Алхас Джинджолия и Астамур Адлейба

В Маякском избирательном округе Сухума №8 во второй тур вышли Ахра Абухба и Гудиса Агрба.

В Пицундском избирательном округе №9 за депутатский мандат поборются Даут Хутаба и Беслан Смыр.

В Гагрском городском избирательном округе № 12 борьба во втором туре разгорится между Астамуром Кецба и Александром Цишба.

В Цандрипшском избирательном округе №13 во второй тур вышли Галуст Трапизонян и Левон Дащян.

В Аацынском избирательном округе № 19 Гудаутского района во второй тур вышли Дмитрий Гунба, набравший 32,7% и Астамур Отырба с 30,9%.

В НовоАфонском избирательном округе № 20 во второй тур прошли Баталбей Авидзба с 26% и Натали Смыр с 42% голосов избирателей.

В Эшерском избирательном округе № 21 во второй тур вышли Фазлыбей Авидзба и Алмасхан Ардзинба.

В Баслатском избирательном округе №23 за место в Парламенте сразятся Валерий Кварчия и Аида Ашуба.

В Драндском избирательном округе № 26 во второй тур прошли Георгий Габуния и Илья Гуния.

В Баслахуском избирательном округе № 27 за депутатский мандат сразятся Юрий Зухба и Венори Бебия.

В Гупском избирательном округе № 28 борьба разгорится между Дато Каджая и Астамуром Логуа.

В Кындыгском избирательном округе № 31 за место в Парламенте поборются Аслан Бжания и Темур Квициния.

В Очамчырском избирательном округе № 32 во второй тур вышли Отари Цвижба и Инал Тарба.

В Ткуарчалском избирательном округе № 33 борьба во втором туре разгорится между Кадыром Аргун и Тайфуном Ардзинба.

В Ткуарчалском избирательном округе № 34 за депутатский мандат поборются Омар Джинджолия и Кан Кварчия.

В Галском избирательный округе № 35 во второй тур вышли Дмитрий Адлейба и Каха Пертая.



