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Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа

Вторая попытка: кандидаты очередного тура выборов в Парламент Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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По предварительной информации, в 22 избирательных округах пройдет второй тур, заявил Sputnik источник в ЦИК Абхазии в понедельник 13 марта.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. По предварительным данным, в 12 округах избраны депутаты, в 22 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики, а в одном состоятся перевыборы. Sputnik публикует фамилии кандидатов, которым предстоит встретиться во втором туре. 

В избирательном округе № 17 в Гудауте выборы признаны несостоявшимися. 

В Сухуме на избирательном участке №1 в Новом районе во второй тур вышли Бадра Гунба и Гиви Кварчия.

В избирательном округе № 3 на Старом поселке за депутатский мандат будут сражаться Валерий Агрба и Шамиль Адзынба.

В избирательном округе №4 Сухума  "Северный" во втором туре борьба разгорится между Эриком Рштуни и Баталом Айба.

В Синопском избирательном округе №5 за место в Парламенте поборются Лаша Ашуба и Тамаз Цахнакия.

В Центральном избирательном округе Сухума №6 во второй тур вышли Алиас Лабахуа и Рауль Лолуа.

В избирательном участке Сухума "Библиотека" №7 за депутатское место поборются Алхас Джинджолия и Астамур Адлейба 

В Маякском избирательном округе Сухума №8 во второй тур вышли  Ахра Абухба и Гудиса Агрба.

В Пицундском избирательном округе №9 за депутатский мандат поборются Даут Хутаба и Беслан Смыр.

В Гагрском городском избирательном округе № 12 борьба во втором туре разгорится между Астамуром  Кецба и Александром Цишба.

В Цандрипшском избирательном округе №13 во второй тур вышли Галуст Трапизонян и Левон Дащян.

В Аацынском избирательном округе № 19 Гудаутского района во второй тур вышли Дмитрий Гунба, набравший 32,7% и Астамур Отырба с 30,9%.

В НовоАфонском избирательном округе № 20 во второй тур прошли Баталбей Авидзба с 26% и Натали Смыр с 42% голосов избирателей.

В Эшерском избирательном округе № 21 во второй тур вышли Фазлыбей Авидзба и Алмасхан Ардзинба.

В Баслатском избирательном округе №23 за место в Парламенте сразятся Валерий Кварчия и Аида Ашуба.

В Драндском избирательном округе № 26 во второй тур прошли Георгий Габуния и Илья Гуния.

В Баслахуском избирательном округе № 27 за депутатский мандат сразятся Юрий Зухба и Венори Бебия.

В Гупском избирательном округе № 28 борьба разгорится между Дато Каджая и Астамуром Логуа.

В Кындыгском избирательном округе № 31 за место в Парламенте поборются Аслан Бжания и Темур Квициния.

В Очамчырском избирательном округе № 32 во второй тур вышли Отари Цвижба и Инал Тарба.

В Ткуарчалском избирательном округе № 33 борьба во втором туре разгорится между Кадыром Аргун и Тайфуном Ардзинба.

В Ткуарчалском избирательном округе № 34 за депутатский мандат поборются Омар Джинджолия и Кан Кварчия.

В Галском избирательный округе № 35 во второй тур вышли Дмитрий Адлейба и Каха Пертая.

 




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