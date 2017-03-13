Тотоонов о наблюдении на выборах: наша миссия успешно выполнена

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Миссия, которая была возложена на Комитет Совета Федерации по международным делам РФ, успешно выполнена, об этом заявил на пресс-конференции в ЦИК Абхазии зампредседателя этого комитета Александр Тотоонов.

"Та миссия, которая была на нас возложена после того как мы откликнулись на приглашение быть наблюдателями на выборах в Парламент Абхазии, прошла успешно", — подчеркнул Тотоонов.

По его словам, несмотря на то, что их делегация была не столь многочисленная в сравнении с Госдумой России, Александру Тотоонову и трем его коллегам удалось в день выборов посетить 21 участок в 10 округах страны.

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Тотоонов добавил, что в ходе наблюдения за выборами представителями Совета Федерации по международным делам России серьезных замечаний с их стороны не было. Он также предположил, что положительные впечатления, которые сложились у них в ходе работы, не должны сильно разниться с мнением наблюдателей других делегаций.

По данным ЦИК, в 12 округах избраны депутаты, в 22 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики, а в одном состоятся перевыборы.

На ход голосования дополнительные списки не оказали влияния, поступавшие жалобы оперативно рассматривались, выезжали на места и разрешали споры, сообщил Тамаз Гогия. Первый тур выборов в Парламент Абхазии состоялся 12 марта.