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Велосипедисты в национальном парке

Затулин о курортном сезоне в Абхазии: ждут серьезные испытания

© Fotolia/ Frantic01010
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (106)
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В ходе подведения итогов парламентских выборов Абхазии в ЦИК республики был затронут ряд направлений в абхазо-российских отношениях в понедельник 13 марта.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Серьезным испытаниям может подвергнуться курортный сезон Абхазии 2017 года, такое мнение высказал зампред комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в понедельник 13 марта. 

Константин Затулин
© Sputnik.
Затулин: в Парламенте Абхазии должны быть национальные квоты

"Люди в России любят Абхазию, но при этом не надо обольщаться. Скорее всего, вновь будут открыты маршруты в Египет, Турцию. И то, что раньше люди ездили отдыхать в Сочи и Абхазию, в сезоне 2017 года уже подвергнется серьезным испытаниям", — сказал Затулин.

Затулин добавил, что в связи с появлением у россиян возможности ездить на отдых в дальнее зарубежье, Абхазии необходимо основательно поработать над качеством сервиса.  

Он также выразил надежду на то, что республика решит вопрос и с преступностью, чему может способствовать координационный центр МВД России.

"Мы надеемся, что Абхазия разберется со своей преступностью, и наличие здесь координационного центра МВД РФ, о котором договаривались, но не договорились, будет этому полезно", — считает Затулин.

По его мнению, в последнее время в республике наблюдается всплеск преступности, и это отбивает у многих российских бизнесменов желание вкладывать в Абхазию средства, что прямым образом мешает развитию экономики страны. 

 

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (106)
Теги:
Абхазия


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