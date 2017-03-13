Затулин о курортном сезоне в Абхазии: ждут серьезные испытания

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Серьезным испытаниям может подвергнуться курортный сезон Абхазии 2017 года, такое мнение высказал зампред комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в понедельник 13 марта.

"Люди в России любят Абхазию, но при этом не надо обольщаться. Скорее всего, вновь будут открыты маршруты в Египет, Турцию. И то, что раньше люди ездили отдыхать в Сочи и Абхазию, в сезоне 2017 года уже подвергнется серьезным испытаниям", — сказал Затулин.

Затулин добавил, что в связи с появлением у россиян возможности ездить на отдых в дальнее зарубежье, Абхазии необходимо основательно поработать над качеством сервиса.

Он также выразил надежду на то, что республика решит вопрос и с преступностью, чему может способствовать координационный центр МВД России.

"Мы надеемся, что Абхазия разберется со своей преступностью, и наличие здесь координационного центра МВД РФ, о котором договаривались, но не договорились, будет этому полезно", — считает Затулин.

По его мнению, в последнее время в республике наблюдается всплеск преступности, и это отбивает у многих российских бизнесменов желание вкладывать в Абхазию средства, что прямым образом мешает развитию экономики страны.