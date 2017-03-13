Эксперт: депутаты предыдущего созыва проиграли выборы

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Алексей Стефанов. Первый тур парламентских выборов в Абхазии состоялся 12 марта. По предварительным данным, депутаты избраны в 12 округах, в 22-х пройдет второй тур выборов, в одном состоятся перевыборы. Точная дата второго тура пока не определена, но, по закону, он должен состояться в течение двух недель после первого.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вторая попытка: кандидаты очередного тура выборов в Парламент Абхазии

"Как и прогнозировали некоторые абхазские эксперты, на выборах в Парламент страны было избрано чуть больше трети депутатов — двенадцать из 35. Никаких сомнений в легитимности выборов нет, они были прозрачные, прошли без каких-либо эксцессов, была конкурентная борьба, дебаты. Были округа, в которых на место одного депутата баллотировались по три-четыре сильных политика. Все это видели, так что проблем в этом нет. Дело в другом — очень многие баллотировавшиеся в Парламент депутаты бывшего созыва не прошли, проиграли выборы. В том числе и спикер бывшего Парламента. Он даже не вышел во второй тур", — прокомментировал итоги выборов научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.

© Sputnik. Роберт Джопуа Хаджимба: выборы прошли в спокойной атмосфере

По мнению эксперта, это говорит о низком уровне доверия граждан страны к власти. В целом – это не очень позитивное отношение людей к работе бывшего Парламента.

"Это было обусловлено тем, что имели место разные скандалы, и работа Парламента, видимо, была не особо продуктивна. Это касается депутатских льгот, скандала с депутатом Нодиком Квициния, который обвиняется в жестоком убийстве и которого не могли никак задержать, и так далее. Будем надеяться, что к будущему Парламенту у людей будет другое отношение", — отметил Скаков.

При этом ситуация в самом Парламенте тоже изменится, уверен политолог, поскольку в него прошли не только провластные кандидаты, но и оппозиционные. По мнению Скакова, с формированием нового Парламента в Абхазии ничего особенного не произойдет.

"Пройдет второй тур выборов, Парламент будет более пестрым, чем прошлый, будет больше мнений и политических сил. Но это не означает, что стоит ждать кризисов, все это нормальная политическая ситуация. Есть другая проблема – в Абхазии идут споры больше между персоналиями, чем между идеями, идеологией и программами. Люди голосуют за классного парня, хорошего человека, родственника, однофамильца. И поэтому сейчас в Абхазии обсуждается возможность перехода от мажоритарной избирательной системы к пропорциональной. Это необходимо для того, чтобы жители Абхазии голосовали за партии, и чтобы партии могли расти и формироваться", — подытожил политолог.



