Маркер пальцу не помеха: мнение дерматолога о процедуре голосования

Елена из Сухума: Вчера на нашем избирательном участке передо мной голосовала пожилая женщина, у которой ногти на руках были с виду нездоровы, возможно, грибок. Одним маркером помечают пальцы многих же. Не способствует ли это распространению разного рода инфекций?

Sputnik, Амра Амичба: Как рассказала дерматолог Республиканского кожно-венерологического диспансера Аделина Геджуа, нет никакой опасности токсического воздействия от такого небольшого количества краски, который наносится маркером при голосовании на палец избирателя.

"Единственное может быть какой-то процент людей с индивидуальной непереносимостью, но это бывает настолько редко, и процент вероятности такой минимальный, что его можно и не учитывать. По крайней мере, к нам никто не обращался", — сообщила Геджуа.

По поводу риска переноса инфекционных болезней через маркер дерматолог заметила, что у переносчика должна быть ярко выраженная болезнь.

© Sputnik. Томас Тхайцук Давайте перестанем: наблюдатели от ПМР против маркировки избирателей

"Если грибковая инфекция на ногте пальца, то перенести ее маркером с открытой раны нереально. Как таковой опасности нет. Никто же не будет наносить краску на рану", — считает врач.

В ЦИК Абхазии корреспонденту Sputnik объяснили, что краска маркеров состоит из специального состава, который не стирается быстро. Один маркер рассчитан на 250 использований.

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