21:34 13 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Лука Гаделия и Кристина Эшба

Под звуки органа от Пензы до Самары. Гастроли Гаделия и Эшба

© Фото: из архива Кристины Эшба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Концерты Луки Гаделия и Кристины Эшба (20)
910

Концерты солистов Абхазской Государственной филармонии, органиста Луки Гаделия и певицы Кристины Эшба, состоятся в крупнейших филармониях России с 14 по 20 марта 2017 года.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Знаменитые абхазские артисты – органист Лука Гаделия и певица Кристина Эшба выступят с концертами перед Пензенскими и Самарскими зрителями.

Начнутся гастроли музыкантов из Абхазии уже завтра, 14 марта. Прославленные музыканты откроют свои концерты участием в международном органном фестивале "Penza Fest", который проходит в Пензе с 17 февраля и продолжится до 17 марта. 

"Фестиваль-самый крупный органный проект, который объединит на своей концертной площадке исполнителей из разных стран. География фестиваля обширна: в этом году здесь выступают музыканты из Германии, Италии, Великобритании, Венгрии и Абхазии", — признался Лука Гаделия.

Продолжатся гастроли Луки Гаделия и Кристины Эшба 17 марта концертом "От барокко до современности" в одном из крупнейших залов России ЦКЗ Волгограда, который вмещает более тысячи зрителей.

"Программы концертов составлены с учетом особенностей инструментов, а так же представлены множество граней органного и вокального репертуаров", — поделился Гаделия. 

20 марта в Самарской государственной филармонии пройдет завершающий концерт. 

Лука Гаделия отметил, что в программу выступления входят как зарубежные образцы классической музыки, так и абхазские народные мотивы. Зрители также смогут услышать и национальные мелодий – "Абхазское каприччио". По признанию музыканта, во всех залах мира, где он проводит совместные концерты с Кристиной Эшба, неизменно абхазские национальные мелодии пользуются успехом.


Темы:
Концерты Луки Гаделия и Кристины Эшба (20)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Предпремьерный показ новой программы в рамках проекта Точка пересечения 2017
Сталин, шотландский кот и Георгий Победоносец: неделя в объективе
Ты приедешь героиней: певица Фая Мархолия поддержала участницу Ты супер!
Ты приедешь героиней: певица Фая Мархолия поддержала участницу "Ты супер!"
Идеальный депутат по мнению читателей Sputnik Абхазия
Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia