Под звуки органа от Пензы до Самары. Гастроли Гаделия и Эшба

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Знаменитые абхазские артисты – органист Лука Гаделия и певица Кристина Эшба выступят с концертами перед Пензенскими и Самарскими зрителями.

Начнутся гастроли музыкантов из Абхазии уже завтра, 14 марта. Прославленные музыканты откроют свои концерты участием в международном органном фестивале "Penza Fest", который проходит в Пензе с 17 февраля и продолжится до 17 марта.

"Фестиваль-самый крупный органный проект, который объединит на своей концертной площадке исполнителей из разных стран. География фестиваля обширна: в этом году здесь выступают музыканты из Германии, Италии, Великобритании, Венгрии и Абхазии", — признался Лука Гаделия.

Продолжатся гастроли Луки Гаделия и Кристины Эшба 17 марта концертом "От барокко до современности" в одном из крупнейших залов России ЦКЗ Волгограда, который вмещает более тысячи зрителей.

"Программы концертов составлены с учетом особенностей инструментов, а так же представлены множество граней органного и вокального репертуаров", — поделился Гаделия.

20 марта в Самарской государственной филармонии пройдет завершающий концерт.

Лука Гаделия отметил, что в программу выступления входят как зарубежные образцы классической музыки, так и абхазские народные мотивы. Зрители также смогут услышать и национальные мелодий – "Абхазское каприччио". По признанию музыканта, во всех залах мира, где он проводит совместные концерты с Кристиной Эшба, неизменно абхазские национальные мелодии пользуются успехом.



